De 2022 a 2023: Estas son las remodelaciones que hará el Metro CDMX a la Línea 1

Apenas les contábamos que el gobierno de la Ciudad de México prepara un operativo y transporte emergente por las obras en el Sistema de Transporte Colectivo, y ahora el Metro dio a conocer todas las remodelaciones que harán en la Línea 1 a partir de este 2022 hasta 2023.

Remodelaciones de la Línea 1 del Metro comienzan en mayo

Por medio de un comunicado del Metro de la CDMX, las autoridades capitalinas informaron las remodelaciones que se harán en la Línea 1 como parte de una modernización de las instalaciones. Sí, indicaron que será a partir de mayo que comenzarán solamente los trabajos preparativos para la rehabilitación del túnel.

¿En qué consisten estos trabajos? Pues según el transporte público capitalino, se trata del mantenimiento a la obra civil, así como la renovación del sistema de vías y aparatos eléctricos y electrónicos.

Pero no se preocupen, que por estas primeras tareas que comenzarán en la primera semana de mayo, no se suspenderá el servicio en la Línea 1, ya que están planeadas para la noche, cuando ya no están operando los trenes, por lo que no se afectará a los usuarios.

De 2022 a 2023 durarán los trabajos en la Línea 1

Tras los primeros trabajos preparativos, se vienen las remodelaciones de la Línea 1 del Metro, las cuales se tienen planeadas en dos etapas:

La primera de Pantitlán a Salto del Agua, en el segundo semestre de este 2022

La segunda de Balderas a Observatorio, en 2023

Por estos trabajos sí será necesario suspender el servicio a los usuarios, ya que planean desmontar todos los elementos de vía. Pero no se preocupen, pues de acuerdo a las autoridades capitalinas, estarán informando anticipadamente la fecha en que dejarán de operar los trenes en esta línea y anunciarán cuáles serán las alternativas de transporte y tiempos de traslado.

Sí, como les contábamos ayer, junto a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Metro capitalino está preparando opciones viales y medios de transporte alternativos para atender a los usuarios de la Línea 1; así como un operativo para que conductores no afecten las vías alternas para que los tiempos de traslado no sean afectados.