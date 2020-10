Ah, jijo: La DEA aseguró más de mil kilos de metanfetamina en California

Ah, jijo. Recientemente la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la incautación nacional más grande de metanfetamina en la historia de la administración.

Se trata de 405 kilos de cocaína, 5.8 kilos de heroína, así como nada más y nada menos que mil 008.7 kilos de metanfetamina cristalina.

Fue en junio de 2020 cuando la División de Campo de Los Ángeles inició una investigación a una organización de narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa, en México, que estaba involucrada en el transporte y entrega de grandes cantidades de droga.

El 2 de octubre de 2020, agentes e investigadores de la policía se encontraban vigilando la residencia de un mensajero de narcóticos con sede al sur de California. Durante la vigilancia observaron que el objetivo cargó dos bolsas de lona en un vehículo y se fueron.

Llegaron hasta Moreno Valley y entregó las bolsas a una segunda persona. Con es información lograron catear la residencia del mensajero y ubicaron aproximadamente 25 bolsas de loca con 406 kilos de cocaína, 6 de heroína y 650 libras de metanfetaminas.

#DEA Acting Administrator Timothy J. Shea, Special Agent in Charge Bill Bodner & local law enforcement discussing the largest domestic methamphetamine seizure in #DEA history. Approx. 893 pounds of cocaine, 13 pounds of heroin & 2,224 pounds of methamphetamine. pic.twitter.com/gdeO80nGNK

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) October 14, 2020