La noche del 21 de abril la Fiscalía de Nuevo León anunció el hallazgo de un cuerpo en una cisterna cerca de un motel en Escobedo, Nuevo León. Aunque hasta el momento la propia Fiscalía no ha confirmado que los restos corresponden a los de Debanhi Escobar, su papá denuncia un sin fin de fallas por parte de las autoridades.

“Mi hija está muerta y no se qué hacer. Estoy molesto… creí en la Fiscalía“, explicó el padre de la joven de 18 años.

MI HIJA ESTÁ MUERTA Y NO SÉ QUÉ HACER, DICE PADRE DE #DebanhiEscobar



Confirma que vestimenta del cuerpo encontrado es la que portaba su hija cuando desapareció



Feministas marcharán a las 5:30 pm al Palacio de Gobierno para exigirle justicia al gobierno de @samuel_garcias pic.twitter.com/0gKXWf1Dwe April 22, 2022

El padre de Debanhi explica que la Fiscalía no hizo su trabajo, que en este lugar ya habían buscado, que traían a la familia de un lado para otro, que no le dieron acceso a los tomos de las investigaciones

“Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo que se haga justicia en ese aspecto, exijo saber en qué momento desapareció Debanhi, en qué momento supieron, por qué no nos informaron, a quiénes le informaron. Al llegar aquí, no nos dieron un espacio que por derecho tenemos, de estar observando, a unos metros. No nos dejan entrar, no nos pasaron información, todo con la Fiscalía. Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo“.

El caso de Debanhi Escobar

La última vez que Debanhi fue vista fue el 9 de abril en medio d una carretera de Nuevo León. Sus familiares comenzaron su búsqueda, en redes sociales se volvió viral la última foto que le tomaron mientras buscaba como regresar a casa.

Pasaron 12 días de búsqueda cuando la Fiscalía presuntamente la encontró en la cisterna de un motel en el que ya habían revisado.

Secretaría de Seguridad federal confirma que es Debanhi

Durante la conferencia mañanera de este 22 de abril, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, confirmó que el cuerpo encontrado en un motel es el de Debanhi Escobar. Explica que la ropa y el crucifijo coinciden.

Foto: Gobierno de México

El funcionario explicó que la Secretaría de Seguridad federal se puso en contacto con la Fiscalía de Nuevo León pero que, “formalmente” no les han pedido colaboración ni por parte de las autoridades del estado ni de la Fiscalía local.

Afirmó además, que con el paso de los días, la Fiscalía federal podría solicitar la atracción del caso de ser necesario.