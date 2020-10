“No debería haber debate si sigue enfermo”: Biden; “¡Será grandioso!”: Trump

“Nel, eso se pega”, dice Joe Biden (y no hablando precisamente del COVID-19). Luego de ver que Trump ya hasta dice que es inmune, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos mejor quiere poner distancia de por medio.

Bueno, ya en serio. Ya que ve que a Trump su salud le vale gorro y, por lo tanto, la de los demás “pior”, el demócrata Joe Biden ha señalado que considera que no es buena idea realizar el segundo debate entre candidatos a la Casa Blanca.

“Creo que, si todavía tiene COVID, entonces no deberíamos tener un debate”, comentó Biden a periodistas, mientras viajaba hacia Delaware. “Creo que íbamos a tener que seguir pautas muy estrictas. Demasiadas personas se han infectado“, agregó.

Aunque el próximo debate presidencial sería hasta el 15 de octubre, Joe Biden se mostró preocupado por la bola de contagios que ha habido en la Casa Blanca, luego que el pasado jueves por la noche el presidente informó que él y la primera dama, Melania Trump, habían dado positivo a la prueba COVID-19.

“Es un problema muy grave, por lo que me guiaré por las pautas de la Clínica Cleveland y lo que los médicos dicen que es lo correcto “.

De acuerdo con la BBC, luego que Hope Hicks, asesora de Donald Trump, resultó contagiada de COVID, ya 11 las personas de la Casa Blanca que han dado positivo a la prueba del coronavirus… sin embargo, El Universal indica que el número podría ascender a 30, tomando en cuenta a personajes pertenecientes al círculo cercano del presidente. El último fue Stephen Miller, otro asesor cercano al republicano.

“Lo estoy esperano”: Trump

Pese a que los médicos has reiterado que todavía no está libre de coronavirus, Donald Trump expresó sus deseos de volver a su campaña por la reelección. “Me siento realmente bien. No teman al COVID-19. No dejen que domine sus vidas”, dijo en mensajes en Twitter, tras abandonar el Walter Reed Medical Center.

Eso fue el lunes. Ayer por la mañana, aseguró sentirse realmente bien y, pa’ pronto, señaló que está más que listo para el debate presidencial, el cual –si las cosas siguen bajo la inercia– debería realizarse el próximo jueves, en Florida.

Según indica la BBC, Además de ser foco de contagio, Trump todavía no la libra… nomás hay que tener en cuenta el hecho de que tiene 74 años y que sufre sobrepeso. Es decir, es parte del grupo de riesgo por partida doble y, pese a que ya fue dado de alta, todavía puede empeorar su condición… si es que no guarda el reposo sugerido.