Lo que necesitas saber: El gobierno capitalino de Clara Brugada publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declaran —a partir del 12 de septiembre— "Los saberes y prácticas del pan tradicional" como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.

¡Atención, amantes del pan dulce! Esta noticia les va a alegrar el día, pues recientemente este querido alimento en todo el país fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa del pan dulce mexicano // Foto: Pexels.

Pan dulce mexicano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Así como lo leíste. Sin importar si eres fanático de las conchas, orejas, donas o cualquier otro, los chilangos andamos de celebración… y es que el pan de dulce fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.

El gobierno capitalino de Clara Brugada publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declaran —a partir del 12 de septiembre— “Los saberes y prácticas del pan tradicional” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.

¿Y esto qué significa? Básicamente, que preparar y disfrutar el pan dulce tradicional no solo es parte de nuestras costumbres, sino de la memoria colectiva de la ciudad.

Este reconocimiento busca proteger y destacar los conocimientos, tradiciones y prácticas que la comunidad panadera ha transmitido de generación en generación.

Además de reconocer el gran papel que tiene el pan dulce en las celebraciones familiares, las reuniones y las tradiciones de la CDMX; como ese rico pan de muerto que comemos en noviembre.

Y sí, a partir de ahora, esa concha, oreja, cuerno, dona que compramos para chopear con un café, ya es Patrimonio Cultural.