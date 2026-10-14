Samuel Morales, un joven repartidor de 24 años, solo se encontraba dando vueltas frente a los ganaderos (esperando un pedido) hasta que los policías fueron directamente hacia él para tirarlo de la moto y detenerlo.

Lo que necesitas saber: Samuel Morales había sido trasladado junto con otras 6 personas a Puente Grande por supuestas lesiones dolosas contra policías.

Este miércoles, las autoridades por fin liberaron a Samuel Morales, un repartidor de app que fue detenido y hasta trasladado a Puente Grande por estar esperando un pedido en donde se realizaba la protesta.

Aunque ojo, eso no borra toooooda la violencia y abuso policial que ocurrió durante la manifestación. Incluso con promesas de sanciones.

Detención arbitraria en protesta de agua en Jalisco // Captura de pantalla.

Detención arbitraria de un repartidor en la protesta por el agua en Jalisco

El fin de semana, salió a la luz una nueva detención arbitraria ocurrida durante las protestas para exigir agua limpia en Jalisco: la de Samuel Morales, un repartidor de aplicación que solo se encontraba trabajando durante las protestas.

De acuerdo con la crónica de Jonathan Lomelí, el joven de 24 años solo se encontraba dando vueltas frente a los ganaderos (sin molestar ni cometer supuestas lesiones) hasta que los policías fueron directamente hacia él para tirarlo de la moto y detenerlo.

En uno de los tantos videos compartidos en redes sociales, se puede ver el momento exacto en que un grupo de elementos corrió hacia Samuel para someterlo y llevarlo detenido. Sin tener motivos para su arresto.

La denuncia de la detención arbitraria: “Estaba esperando un pedido”

Este lunes, Claudia Morales, madre de Samuel, aseguró que su hijo no participaba en la manifestación y denunció que fue detenido e incluso golpeado sin ningún motivo.

Según su testimonio, Samuel Morales solo se encontraba arriba de su moto esperando un pedido cuando llegaron los policías, lo arrastraron y se lo llevaron. Posteriormente, fue acusado de lesiones a un oficial… pero sin ninguna prueba.

Además, exigió a las autoridades la liberación de su hijo, quien presenta golpes en el rostro, y espera que le devuelvan su moto, su mochila y su libertad para que vuelva a trabajar. De hecho, se encontraba de repartidor para pagar el tratamiento de cáncer de su madre.

Detención arbitraria en protesta de agua en Jalisco // Captura de pantalla.

Liberan a repartidor detenido arbitrariamente en la protesta

Después de haber sido trasladado junto con otras 6 personas a Puente Grande por supuestas lesiones dolosas contra policías, Samuel por fin recuperó su libertad.

Esto ocurre un día después de que el mismísimo gobernador reconociera toda la violencia y los arrestos arbitrarios que ocurrieron durante la manifestación.

En imágenes compartidas en redes, se puede ver el tan esperado reencuentro del repartidor de app y su madre, quien señaló estar muy contenta por estar nuevamente con su hijo.