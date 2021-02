Mundo enfermo y triste: Denuncian maltrato contra abuelita en Tlalpan

A través de redes sociales circulan un video en el cual se puede observar como un hombre maltrata físicamente a una abuelita. Sí, junto a estas fuertes imágenes también señalan que quien agrede violentamente a la mujer de la tercera edad es su propio hijo, y que estos hechos ocurrieron en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe de este hombre que maltrata a una abuelita en Tlalpan?

En Facebook una persona llamada Katherine Alberto dio a conocer por medio de una publicación un video en el cual se puede ver como un hombre maltrata físicamente a una mujer de la tercera edad, levantándola bruscamente una y otra vez de un sillón, alzándole los brazos e incluso propinándole varias bofetadas en la cara. Incluso se nota en la grabación que le grita en repetidas ocasiones.

“Por favor ayúdenme a compartir!! Se los pido, que se pueda sacar a esta señora de este infierno en el que vive, para que las autoridades hagan algo!!! Que llegue a todos lados, esto es en CDMX, Tlalpan. Ahí vienen los datos de la señora, que me envió la persona que esta solicitando ayuda”, se lee en la publicación.

¿En dónde está pasando esto?

De acuerdo con una captura de pantalla de una conversación con el denunciante, los hechos de este video se registraron en Fuentes Brotantes número 6, en la colonia La Fama, código postal 14410, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Además, quien acusa el maltrato a esta abuelita, señala que él no es quien grabó el video, que ya denunció frente a las autoridades pero que no le hicieron caso por no ser un familiar directo de la señora, y que los ataques físicos a ella ya llevan un tiempo.

IMÁGENES FUERTES:

Ya llegó su nieta. Vecinos esperan a una patrulla, dicen que no se irán hasta que llegue pic.twitter.com/7L7H1O5F0A — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

En un último video sale una supuesta nieta quien dice que se llevará a su abuelita para cuidarla, sin embargo dice que no sabe quién fue el agresor. Por esta razón, vecinos llamaron a una patrulla y señalaron que se irían hasta que ésta llegara y se supiera quien atacó a la señora de la tercera edad.