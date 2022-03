Denuncian a sujeto que pateó salvajemente a un perrito en San Luis Potosí

En redes sociales comienzan a denunciar a un sujeto que pateó salvajemente a un perrito en calles de San Luis Potosí. Sí, de acuerdo con una usuaria de Facebook, el ataque al can se dio la tarde del pasado domingo 13 de marzo, por lo que exigen justicia a la Fiscalía del Estado.

Denuncian a sujeto que pateó a perrito en San Luis Potosí

Como les contábamos, a través de su perfil de Facebook, una usuaria denunció a un sujeto que pateó salvajemente a su perrito en calles de San Luis Potosí. De acuerdo a ella, todo sucedió la tarde del domingo 13 de marzo, por ahí de las 16:00 horas.

“Es la primera vez que hago esto, pero desde ese día ha habido amenazas y acoso a mi familia, por lo que a pesar de todo, he decidido hacerlo”, escribe en su publicación.

Ella cuenta que, como se puede ver en el video que también compartió, el sujeto acechó y pateó salvajemente a su perrito en varias ocasiones afuera de su casa, sin que el can lo agrediera en ningún momento, solo intentando escapar de los golpes.

Fue hasta que salió su mamá que este hombre dejó de patear al perrito, el cual salió volando en varias ocasiones y chocó contra el piso por las patadas. Pero eso no fue todo, pues el sujeto también amenazó a su madre y en la grabación se alcanza a escuchar que dice “Que se muera el hijo de perra” y “A mí me la pelas”.

Por todo esto, lo hace responsable de todo lo que le pueda pasar a sus mascotas, a su familia y a su casa después de su denuncia.

¿Cómo está el perrito?

Luego de la agresión, tuvieron que llevar al perrito al veterinario, pues se encontraba en mal estado al punto de no poder moverse, con dificultades para respirar y sangrando de su hocico. Lamentablemente sigue en observación y tratamiento, en espera de que se desinflamen sus heridas para realizarle estudios y saber si tiene alguna hemorragia interna o si alguno de sus órganos están dañados.

“Sin embargo, después de ver las imágenes, no me queda duda de que de no ser por mi mamá que frenó la agresión y de los cuidados que le han dado los veterinarios en estos días, mi perrito estaría muerto”, señala.

Por otra parte, la usuaria informó que ya realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de San Luis Potosí. Aunque días después del ataque al perrito, asegura que el sujeto y su esposa han seguido hostigándolos y mintiendo en las versiones, ya que ellos dicen que su mascota mordió a su hijo o que por culpa de su perro atropellaron al suyo.

Pero todo empeoró cuando en días recientes, la perrera municipal llegó a su casa para llevarse a su perro porque alguien había dicho que él había mordido a una persona. Todo se aclaró cuando les enseñaron el video de la agresión a su mascota y ellos entendieron porque tras el reporte no se entregó una evidencia del supuesto ataque.

PRECAUCIÓN, IMÁGENES SENSIBLES:

“Es por eso que a parte de ya haber levantado la denuncia detallada ante la Fiscalía General del Estado, hago esta denuncia pública, para que tengan cuidado y a su vez hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia a este salvaje”, escribió por último.