Lo que necesitas saber: Según el gobernador de Puebla, de manera preliminar se reportan 3 personas lesionadas y afortunadamente no hay fallecidos.

Este jueves, servicios de emergencia se movilizaron al municipio de Tepeaca en Puebla para desalojar a más de 2 mil personas por una fuerte explosión de presuntas pipas de huachicol.

Explosión de pipas // X:@PCGobPue

Desalojan a 2 mil personas por explosión de presuntas pipas de huachicol en Puebla

Así como lo leíste. Servicios de emergencia se movilizaron al municipio de Tepeaca en Puebla para controlar un fuerte incendio ocasionado por la explosión de presuntas pipas de huachicol.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Puebla, fueron evacuadas más de dos mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

“En la zona laboran 25 elementos de esta Coordinación, 29 de la Secretaría de Seguridad Pública y 5 de Protección Civil municipal, quienes realizan enfriamiento de las unidades afectadas y aseguran los perímetros de seguridad”, informaron.

En redes sociales están circulando videos del momento de la explosión. Además de otros en los que se ve cómo las personas que se encontraban cerca del lugar (incluidos estudiantes) corrieron para ponerse a salvo.

Saldo preliminar: al menos 3 lesionados y sin fallecidos

De manera oficial no se ha revelado lo que habría ocasionado el incidente. Aunque el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que hay 3 personas lesionadas y no se reportan fallecidos.

En fin. Habrá que esperar a la información que dará el secretario de Seguridad de Puebla… aunque eso sí, la situación parece estar controlada.