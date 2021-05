HDLCH: Despiden a funcionario de Colima tras ser detenido por golpear a su pareja

Una de las noticias que más nos hizo en…ojar en abril, fue la agresión que una profesora de la UAEMex sufrió durante una clase virtual. ¿Recuerdas que el agresor fue identificado como militante del PAN? Bueno, tristemente un caso similar se dio esta semana en Colima, pues un funcionario de ese estado fue separado de su cargo luego de que lo agarraran golpeando a su pareja.

Lo anterior lo confirmó nada menos que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. De acuerdo con información de Proceso, el gobernador indicó en una conferencia de prensa realizada este sábado, que Adán García Arámbula —quien era presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje— fue despedido el pasado 30 de abril.

“Con ningún colaborador, ningún trabajador del gobierno del estado, ni de ningún lugar que viole las normas, que violente a las mujeres, no hay tolerancia, lo he dicho y lo reitero, no hay tolerancia sobre esa situación”, expresó el gobernador de Colima sobre el caso de este funcionario.

Peralta Sánchez también resaltó que los funcionarios deben ser un ejemplo para la sociedad, por lo que no hay lugar en su gobierno para nadie que no respete la ley y, particularmente, que no respete a las mujeres. “Nuestra obligación es hacer respetar la ley en materia de violencia de género, en términos generales, no solamente para los colaboradores, sino para todos los colimenses”, señaló.

El hasta entonces funcionario de Colima fue denunciado por sus vecinos

Aunque el gobernador de Colima no dio más detalles sobre el caso, el hecho sucedió el pasado miércoles 28 de abril. Según informa Milenio, el entonces funcionario habría golpeado a su pareja, en presencia de un menor de sólo cuatro años de edad, hasta provocar que se desmayara.

Eso, naturalmente, alertó a los vecinos, quienes le dieron el pitazo a la policía de lo que estaba sucediendo. Se reporta que los uniformados, al llegar, torcieron al funcionario en flagrancia (osease, justo cuando estaba cometiendo el delito del que se le acusa) y pues lo detuvieron en ese mismo momento.

El gobernador indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se castigue al susodicho funcionario de acuerdo a lo que marca la ley. Adán García fue trasladado al Centro de Justicia para la Mujer, acusado de tentativa de feminicidio, mientras que su pareja se encuentra hospitalizada en estado grave.