Lo que necesitas saber: Este domingo 2 de noviembre, el Gabinete de Seguridad de Sheinbaum dio detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Este domingo 2 de noviembre Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia para dar algunos detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El Gabinete de Seguridad de Sheinbaum da detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: @ClaudiaShein (X)

Omar García Harfuch dio más detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Luego de adelantar en sus redes sociales que Sheinbaum lo convocó a una reunión del Gabinete de Seguridad, programada a las 9 de la mañana y donde participaron representantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, Harfuch se dirigió a los medios de comunicación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que Carlos Manzo contaba con protección federal desde diciembre del año pasado. De hecho, desde mayo de este 2025 incluso estaba resguardado por 14 soldados, dos vehículos de la Guardia Nacional y otros policías municipales “de su confianza”.

De acuerdo con Harfuch, el alcalde de Uruapan sí contaba con protección federal. Foto: Carlos Manzo (Facebook)

El Gabinete de Seguridad afirma que Manzo contaba con protección

A pesar de que en mayo de este año se hizo el reforzamiento a la seguridad de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan seguido pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum y al mismo Harfuch, a través de redes sociales, que enviaran más elementos de las fuerzas federales a la entidad y no retiraran su apoyo.

Pero Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que tuvieron varias reuniones con el alcalde para diseñar una estrategia de seguridad en Uruapan y aseguró que Carlos Manzo no pidió la presencia de más soldados.

Foto: Carlos Manzo (Facebook)

Dos personas fueron detenidas y el agresor de Carlos Manzo murió en el lugar

En la conferencia, Omar García Harfuch también indicó que el hombre que asesinó a Carlos Manzo perdió la vida en el lugar. Las autoridades le aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros, así como los siete casquillos percutidos por la misma y que está relacionada “en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”.

El sujeto en cuestión no llevaba consigo identificaciones, por lo cual “la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad”. Asimismo, se confirmó que otras dos personas fueron detenidas por presuntamente estar involucradas en el ataque.

Las autoridades recaban información para esclarecer el motivo detrás del ataque al alcalde

El Jefe de Seguridad prometió que el asesinato del alcalde Carlos Manzo no quedará impune y ya realizan entrevistas a testigos, analizan videos de tiendas cercanas y más para recabar más datos que ayuden a la investigación de este crimen.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación en el asesinato de Carlos Manzo y Harfuch también dejó en claro que mantienen comunicación “permanente” con el gobierno de Michoacán y no quedará impune el ataque al alcalde de Uruapan.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido con el ataque que le quitó la vida a Carlos Manzo. Foto: Carlos Manzo (Facebook)

“Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque”, mencionó García Harfuch al respecto, quien luego de condenar enérgicamente este crimen dijo a la población que tengan la certeza de que no habrá impunidad y todos los responsables serán detenidos.