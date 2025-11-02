Lo que necesitas saber: Por su enfrentamiento directo con el crimen, el alcalde de Uruapan ya había sido amenazado... incluso pidió ayuda a las autoridades federales.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche de este sábado durante el Festival de las Velas por Día de Muertos. Ganó mucha popularidad entre la gente por enfrentar con mano dura la delincuencia y violencia en su municipio.

Carlos Manzo, alcalde Uruapan / Foto: FB/CarlosAlbManzo

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La violencia que se vive en el país y en especial en Michoacán sobrepasan a las autoridades… apenas ayer te contamos del asesinato de Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora. Ahora, asesinaron el alcalde de Uruapan.

A través de redes sociales, el Fiscal de Michoacán, informó sobre el ataque ocurrido la noche de este 1 de noviembre en pleno centro de la ciudad y durante la celebración del Festival de las Velas por Día de Muertos.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida“, compartió.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato de Carlos Manzo”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tras este asesinato, convocó al Gabinete de Seguridad para comenzar las investigaciones y tomar acciones en el municipio para que haya seguridad.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, compartió.

Respuesta de Sheinbaum sobre asesinato de alcalde de Uruapan // X:@Claudiashein

Alcalde enfrentaba al crimen organizado

Como te adelantábamos, la gente de Uruapan quería mucho a Carlos Manzo, pues se distinguió por enfrentar al crimen organizado.

Una de sus declaraciones que más ruido hizo no solo en su municipio, sino en todo el país fue “No puede haber abrazos para los delincuentes, debe haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente”.

Apenas en agosto, tras la captura de ‘El Rino’, presunto integrante del CJNG, en Uruapan se activó en “código rojo” por temor a las represalias.

Por su enfrentamiento directo con el crimen, ya habían amenazado al presidente municipal… incluso pidió ayuda a las autoridades federales, pero no obtuvo apoyo.

En septiembre, Carlos Manzo declaró que temía por su vida, pues no quería “aparecer en la lista de alcaldes ejecutados”.