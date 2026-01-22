Lo que necesitas saber: En octubre pasado, se destapó el problemón que es la extorsión en Michoacán, con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Envió de principales operadores de cárteles a Estados Unidos, suspensión de policías gandallas en Edomex… y, ahora, la detención de quien se supone que es el principal extorsionador de limoneros. ¿La presión de Trump puso a chambear a las autoridades?

Pues por lo que sea, las autoridades federales se estarían anotando una estrellita de las buenas, ya que la extorsión es uno de los principales problemones que enfrenta la actual administración de Claudia Sheinbaum.

La detención del fino personaje apodado como El Botox fue presumida por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con el funcionario, la detención del Botox se dio en una operación de Defensa, SEMAR, SSC y Fiscalía de Michoacán.

El Botox, principal extorsionador de limoneros / Foto: @OHarfuch

En octubre de 2025 fue asesinado el líder de limoneros de Michoacán

De acuerdo con García Harfuch, Carlos Alejandro N “Botox” era considerado como un objetivo prioritario, por su calificación de “generador de violencia en Michoacán”. Además de ser señalado como principal extorsionador de limoneros, el sujeto es acusado de ser el responsable de varios homicidios.

La extorsión contra limoneros fue completamente destapada por el asesinato de Bernardo Bravo, el líder del gremio en Michoacán.

El asesinato de Bravo fue ejecutado en octubre pasado, días después de haber convocado a una manifestación en la que, precisamente, se le exigiría a las autoridades actuar en contra de las extorsiones de las que son víctimas los trabajadores del gremio.

De hecho, por las mismas fechas, productores de limón de Apatzingán realizaron un paro de actividades y tiraron varios kilos del cítrico: preferible eso a seguir pagando a grupos criminales.