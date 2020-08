¿Quién es Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores, y por qué es importante su detención?

Lleva las riendas de la Confederación Libertad de Trabajadores de México —integrada por más de 50 sindicatos y que controla a grupos de transportistas, piperos, recolectores, pepenadores, tianguistas, mototaxistas y choferes de transporte público además de la construcción. Sin embargo, lejos de chambear en pro de los derechos de los trabajadores, Hugo Bello Valenza ha sido señalado por la justicia y ya hasta fue detenido por presunto secuestro exprés.

Tal vez no has escuchado de este nombre y puede que sea lejano a todos los rollos políticos en México. Pero lo cierto es que este personaje no es ajeno a temas de inseguridad y decenas de personas que trabajan en los sectores ya mencionados.

#LaJornadaOpina Sanear la vida sindical. La investigación correspondiente al líder sindical debiera incluir también cobros de cuotas indebidas o sometimientos a contratos de protección que pudieran haber afectado a sus agremiados.https://t.co/z3YJLLHzYj pic.twitter.com/9pvrod4Dmj — La Jornada (@lajornadaonline) August 13, 2020

Y mucho menos para los habitantes de Oaxaca, Puebla, Estado de México o CDMX —en especial en Iztapapa. ¿Por qué?

Hugo Bello Valenza

El dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGME) por el delito de presunto secuestro exprés.

De manera extraoficial se maneja que Bello Valenza es investigado por el secuestro de tres personas pertenecientes a una empresa del Estado de México —y que fue cometido en 2018, en el municipio de Huixquilucán.

La noticia de su detención apareció en todos los periódicos a nivel nacional —como La Jornada o Reforma. Y no fue para menos.

De acuerdo con los reportes, el dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México y su equipo han sido señalados en varias ocasiones por extorsión, secuestro, despojos y el cobro ilegal de cuotas sin que las autoridades le siguieran el paso

Peeeeeeeero.

Abren investigación

Además de su detención hecha por la Fiscalía del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó que las cuentas bancarias de seis personas físicas y cuatro empresas relacionadas con Hugo Bello Valenzo fueran congeladas

De acuerdo con la UIF, Bello Valenzo usaba prestanombres —en estas cuatro empresas— para inyectarle los recursos que eran obtenidos de los presuntos delitos.

Hugo Bello Valenzo nuestro líder nacional, acompañado por @EllaEsGuadalupe Sria de Acción Política y 34 coordinadores estatales y delegados, entregamos nuestro pliego petitorio a @alejandromurat quien se comprometió a apoyarnos por el bien de #Oaxaca @SEMOVI_GobOax @nassarmariana pic.twitter.com/sbOMgWYNdt — Confederación Libertad Oaxaca (@CLTMOAXACA) November 13, 2019

El chiste de todo este movimiento era dispersar el dinero y seguir generando recursos —se sabe que su pareja y sus hijos presuntamente participaron en las operaciones que abarcaron la compra de inmuebles y vehículos.

Durante dos años, la Confederación Libertad de Trabajadores de México ha operado en 20 estados —pues en octubre de 2018 logró su registro ante la ley mientras que Hugo Bello le cantaba la tiro a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por supuestamente funcionar como trampolín político.

También en 2018 Hugo Bello Valenzo aprovechó el tren de la 4T y en los mitines estatales se proclamaba como creyente del cambio, mientras que a escondidas lucraba con las cuotas ilegales o hasta con el robo de agua a los vecinos para abastecer de manera ilegal al AICM, de acuerdo con información de Reforma.

Este mismo diario registró denuncias sobre el grupo de Hugo Bello por extorsión contra transportistas y damnificados del sismo del 19S en 2017.

De acuerdo con la editorial de este 13 de agosto de La Jornada, la investigación sobre las cuentas vinculadas a Hugo Bello representan un avance para sanear la vida sindical y los trabajadores de nuestro país.