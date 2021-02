Se entregó médico acusado de hostigar sexualmente a Mariana

La pasante de Medicina, Mariana Sánchez, fue hallada sin vida en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, a finales de enero. El principal sospechoso de la agresión es quien fue acusado por la propia joven de hostigamiento. Hoy ya está bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó de la detención de Fernando “N”, a quien todavía no se le relaciona con la muerte de Mariana Sánchez. Hasta ahora, el sujeto esta acusado del delito de hostigamiento sexual en agravio de la joven médica.

“Esta aprehensión se suma a la recién ejecutada en contra de Analí “N”, misma que fue detenida el pasado 5 de febrero del presente año por su probable responsabilidad en el delito de Abuso de Autoridad también en agravio de Mariana ‘N’”, señala el comunicado de la fiscalía chiapaneca.

El periodista Isaín Mandujano compartió en sus redes sociales un video en el que Fernando “N” informa que su detención fue realizada de manera voluntaria. Es decir, se entregó. Esto, según indica, para aclarar las acusaciones en su contra, las cuales se han difundido en diferentes medios de comunicación.

El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acusado de ser el agresor de la pasante de medicina, Mariana Sánchez Dávalos de 24 años, fue detenido este jueves por agentes de de ⁦@FGEChiapas⁩ luego de entregarse “voluntariamente” ante las autoridades en Ocosingo. #Chiapas pic.twitter.com/WYklMirE8q — Isaín Mandujano (@isain) February 19, 2021

“Voy a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento, para resolver el caso en el que se me está inculpando (…) me están acusando de situaciones muy graves. Yo no he incurrido en ninguna de esas acciones que se me imputan”.

Presunto agresor de Mariana acusa hostigamiento hacia su familia

El presunto agresor de Mariana Sánchez acusa que su familia ha sido victima de acoso y agresiones de parte de las autoridades de Chiapas, esto pese a que –según– él siempre ha intentado cooperar con la Fiscalía del Estado, incluso previamente ya había rendido declaración. “Hoy voluntariamente vengo a entregarme a este juzgado, para que termine la violencia en contra de mi familia y la persecución”.

Fernando “N” es médico y era compañero de Mariana Sánchez en el Centro de Salud de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Ella había interpuesto una queja en contra del ahora detenido, acusándolo de acoso, sin embargo, las autoridades del centro de salud y de su facultad no hicieron caso. El pasado 28 de enero fue encontrada sin vida en el cuarto que rentaba.