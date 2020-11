Detienen a dos sujetos por asesinato de Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa

Ya sabemos que las autoridades se mueven rápido cuando el caso lo amerita y el de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos, sin duda es uno de esos. Ayer, a casi una semana de su atroz secuestro y asesinato, se informó que ya se cuenta con dos detenidos que podrían estar relacionados con el crimen.

El encargado de informar de la detención de los dos supuestos involucrados en el asesinato de Florisel Ríos fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. El mandatario que la regó al medio echarle la culpa a la alcaldesa de su propia muerte, aseguró que con esta detención se está enviando el claro mensaje de que no habrá impunidad.

De acuerdo con Proceso, la noticia de la detención fue dada a conocer durante la reunión de la mesa para la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ). Ahí mismo, García señaló que la Fiscalía de Veracruz trabaja en la investigación para llegar al fondo de los hechos y, de paso, para dar seguridad a la ciudadanía, al intentar reducir los crímenes de alto impacto… como lo fue el asesinato de Florisel Ríos.

Mucho dice el gober… pero ayer balearon domicilio de alcalde jarocho

Pues mientras Cuitláhuac García se echaba su discurso nada espontáneo, en Acayucan era baleada la casa del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla.

Según lo que se reporta en el portal de Proceso, al edil poco le faltó para pasarle lo mismo que a Florisel Ríos, ya que su domicilio fue agredido, luego de exigir seguridad. Así lo señaló el propio alcalde: “Podría ser por las declaraciones que he realizado en los últimos días de pedirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez mayor presencia policiaca en Acayucan, eso tiene varias semanas para que cese la violencia”.

Según audio revelado por Reforma, Florisel Ríos Delfín pidió ayuda de las autoridades estatales, pues creía que su vida estaba en peligro, luego de recibir amenazas de muerte. Evidentemente la autoridad hizo caso omiso… y no sólo eso: un día después de su asesinato, el gobernador García señaló que, si la alcaldesa de Jamapa no recibió apoyo, fue porque no hizo lo pidió de manera formal.

“No hubo una formalidad en esa petición, lo que entendemos es que pedía que cubriéramos a su marido, ¿cómo lo vamos a hacer, si tenía una orden de aprehensión? Que apoyáramos en protegerla, ¿no? Ella lo rechazó”.