Creyó que al cambiar su apariencia física sería difícil de ubicarlo, pero elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron detener al hombre que agredió cobardemente a una mujer por la espalda, apodado ‘el King’ tirándola al piso y lastimándola, cuando ella sólo paseaba a su perro por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Carlos Antonio “G”, mejor conocido como ‘el King’ fue captado en septiembre del año pasado cuando atacó a una mujer por la espalda en la colonia 5 de mayo. El golpe le provocó un hombro dislocado y varias contusiones en la cabeza, por lo que el Ministerio Público clasificó las lesiones como calificadas.

De acuerdo a C4Noticias, este hombre desde que supo sobre su denuncia ante las autoridades, escapó, se quitó la barba, se rapó y comenzó a utilizar lentes, aunque de nada le sirvió a nuestro Cosme Fulanito.

Personal de la PDI, adscrito a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 2, comenzó a investigarlo a partir de que se giró su orden de aprehensión, hasta que lo detuvieron el domingo pasado, tras visitar a su mamá; se reveló en informes de la Fiscalía de Justicia de la CDMX.

La mujer agredida por este sujeto denunció que la había atacado echándole a sus perros. Dirigiéndose al suyo, intentó cubrirse junto a su mascota dándole la espalda, fue entonces que ‘el King’ la agredió dejándola tirada contra el pavimento.

“Cuando me levanté y le reclamé por qué me aventó, me dijo que yo había probado la fuerza de su hombría y que la próxima me iba a matar a mí y a mi perro”, relató la afectada después.

Carlos Antonio “G” ahora se encuentra encarcelado en el Reclusorio Oriente, tras seis meses de estar fugitivo.