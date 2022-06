AMLO queriendo dejar claro que en este sexenio se acabaron los nexos del gobierno con el narco… y vienen casos como éste de Baja California, que hacen ver que lo que dice el presidente es una cosa, pero la realidad es otra.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de Baja California confirmó que uno de su funcionarios fue detenido. En dicho comunicado no se indica bajo qué cargo, pero, de acuerdo con Proceso, el querubín trató de pasar a Estados Unidos 30 kilos de metanfetaminas.

“Octavio “N”, era personal actuante de esta Fiscalía y estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, área en la que desempeñaba sus funciones”, asegura la fiscalía local sobre la situación laboral de a quien ahora denominan “exempleado”.

Por lo que se ve, el comunicado de la fiscalía de Baja California es en respuesta a la información difundida por Proceso, donde se indica que el ahora detenido era nada menos que auxiliar del Jefe de Gabinete del fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez.

Sin embargo, la fiscalía dice “no, cómo creen”, asegurando que “Octavio N” no desempeñaba ni tenía nombramiento como Secretario Particular de nadie… o sea, del actual fiscal del Estado quien , por cierto, hasta ahora no ha dicho nada al respecto.

FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Baja California, el exfuncionario “fue detenido en días pasados” por las autoridades de Estados Unidos… específicamente, el pasado 14 de junio, cuando intentó pasar por la garita de San Ysidro con 45 paquetitos de metanfetaminas. Toda la carga daba un total de 30 kilotes.

Antes de llegar al puesto de auxiliar del fiscal… digo, de “empleado” de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, “Octavio N” fue coordinador del grupo Antisecuestros, señala Proceso. Dicho cargo lo tuvo tanto en sexenio del panista Francisco Vega, como en gobierno de Morena, con Jaime Bonilla… y, bueno, con la actual administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda no le hicieron el feo y seguía con chamba en la Fiscalía.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Para que luego no digan que lo corrieron por ser mal elemento, la propia fiscalía de Baja California señala que el ahora detenido fue dado de baja por un número excesivo de faltas. Antes de eso, “Octavio “N” se encontraba realizando funciones administrativas dentro de la Fiscalía con relación a proyectos de su área de adscripción”… y, además se le encomendaban tareas adicionales, como auxiliar al jefe de oficina del titular de la FGE.

En fin, se informa que la fiscalía colabora con las autoridades de Estados Unidos, ahí, en cualquier cosa que se ofrezca y, claro, se remarca que si un servidor público trasgrede la ley “será sometido a los procesos que le correspondan en justicia. Nadie está ni estará por encima de la ley”.