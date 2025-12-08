Lo que necesitas saber:

En 2022, el exgobernador fue extraditado a México por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Con la novedad de que la Fiscalía General de la República informó que nuevamente el exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue detenido… aunque esta vez es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

detienen-exgobernador-chihauhua-operaciones-recursos-procedencia-ilicita-1
Exgobernador de Chihuahua // Foto: Facebook.

Detienen a exgobernador de Chihuahua por operaciones con recursos de procedencia ilícitas

Nuevamente detuvieron a César ‘N’, exgobernador de Chihuahua; aunque en esta ocasión las autoridades lo acusan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mediante redes sociales, la fiscal Ernestina Godoy informó sobre la detención de de César “N” en cumplimiento con una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024.

“Los hechos, materia de investigación en contra de César “N”, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero“, compartió.

detienen-exgobernador-chihauhua-operaciones-recursos-procedencia-ilicita-2
Exgobernador de Chihuahua // Foto: Facebook.

¿De qué ya ha sido acusado?

Esta no es la primera vez (ni la última) que el exgobernador de Chihuahua es detenido por las autoridades, tanto de estadounidenses como de mexicanas…

En 2020, César “N” fue detenido por Estados Unidos, acusándolo de desviar fondos públicos para financiar campañas políticas. Un par de años después fue extraditado a México por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Al final, el exgobernador había quedado en libertad condicional mientras continuaba el juicio en su contra, aunque ahora con esto, volverá tras las rejas.

La historia de César Duarte: Desvíos millonarios, excesos y delitos electorales

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

