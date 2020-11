Diputados de Morena y PES hacen TikTok para presentarse y así reaccionó internet

Antes de que haya cambios en la Cámara de Diputados, con las elecciones de 2021 —ya ven que se renovarán las 500 diputaciones federales—, la legisladora Nay Salvatori regresó a la polémica por un video que publicó en TikTok y con el que intentó “innovar” la política para crear un puente más cercano entre los legisladores, las legisladoras y la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasó?

Ayer (5 de noviembre) y en medio de la discusión para aprobar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, Nay Salvatori y unos compas diputados de Morena aprovecharon un receso para bailar por unos segundos y hacer un video para TikTok.

Conoce a tus Diputados y Diputadas mientras estamos en receso.

Política más cercana, más humana. pic.twitter.com/syEGfjdCba — Nay Salvatori (@Naysalvatori) November 6, 2020

El chiste de este video era presentar a los diputados y las diputadas, hacer más cercana la política a la ciudadanía o algo por el estilo, pero no les salió.

Y el video de 14 segundos que se fue para TikTok y Twitter fue retomado por medios y criticado por la banda tuitera, entre otras cosas porque una manera de acercar la política a la sociedad es… trabajar realmente por la ciudadanía, atendiendo temas bien importantes y pendientes, de acuerdo con algunas reacciones.

Las reacciones al video de TikTok

La diputada del PES —que ya tiene callo en este tipo de polémicas onda el #NoroñaChallenge, el pollotón o la iniciativa para prohibir los memes— publicó el video con el siguiente mensaje:

“Conoce a tus diputados y diputadas mientras estamos en receso. Política más cercana, más humana”. Peeeero, El Universal hizo notar que durante la discusión sobre la Ley de Ingresos de la Federación no hubo ningún descanso. ¿Tons?

Nay Salvatori encontró una respuesta y reviró a El Universal con la explicación de que el receso era el de las bancadas, no el de la sesión,

“Cuando menciono que estábamos en receso me refería no al que se decreta en pleno, si no a las guardias que las bancadas van designando, ya que por la pandemia está prohibido estar todos en pleno, así que los que ‘bailamos’ estábamos sin guardia en pleno”, respondió en Twitter.

De igual forma, el video donde aparecen los diputados Iván Pérez, Ignacio Campos de Morena y María del Carmen Cabrera, Claudia Báez, Francisco Saldívar y Carolina García del PES recibió un par de críticas, pues la gente les pidió acercarse más a la sociedad chambeando con políticas públicas responsables y eficaces.

En su defensa, Salvatori respondió que no era necesario azotarse por un video de TikTok, porque antes “los legisladores robaban en su tiempo libre, nosotros además de trabajar a veces bailamos 14 segundos“.