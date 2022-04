Quiénes dijeron sí y quiénes no: Así votaron los diputados por la Reforma Eléctrica

La votación en la Cámara de Diputados se puso de a peso. En pleno domingo de Semana Santa, los de San Lázaro se aventaron casi 14 horas de pleitos, insultos y descalificaciones en la lucha legislativa por la Reforma Eléctrica propuesta por AMLO. Al final del día, cuando caía la media noche, la coalición del presidente no logró convencer. No alcanzaron la mayoría calificada y no pasó la iniciativa.

La votación quedó apretadísima y además, con una curiosidad tremenda pues solamente faltaron 2 de los 500 diputados mexicanos.

En la Cámara de Diputados, al votar por la Reforma Eléctrica, hubo 275 votos a favor y 223 votos en contra. No hubo ninguna abstención. Eso quiere decir que, aunque sí ganaron al contar los votos, no contaban con mayoría calificada —dos terceras partes— para modificar la Constitución.

¿Cómo votaron los Diputados por la Reforma Eléctrica?

Son 500 diputados, entonces si quieren revisar caso por caso, ahorita les compartimos las fotos y la lista completa, pero fácilmente podemos hacer un resumen de cómo votaron en San Lázaro por la polémica Reforma Eléctrica.

Primero, solo hubo dos diputados faltantes.

Una de las faltantes fue de Morena, de la Ciudad de México, pues María Guadalupe Chavira De La Rosa no se presentó en la votación.

Otra de las que se tomó el día libre en la votación fue del PRD, de Baja California. Fue la diputada Leslie Estefania Rodríguez Sarabia que también tenía su nombre en blanco en la Cámara de Diputados.

De ahí para el real podemos platicar de algunos casos grupales de partidos.

Todos los diputados de Morena presentes votaron a favor de la Reforma Eléctrica, al igual que todos los diputados del Partido del Trabajo (PT).

En el caso del Partido Verde, todos votaron a favor de la iniciativa de AMLO. Sin embargo, hubo dos diputados que se movieron de la línea partidista y votaron en contra. Uno fue Andrés Pintos Caballero que recientemente avisó que dejaría la bancada del tucán y la otra fue la diputada Alexis Gamiño, que se pronunció en contra por las dudas medioambientales de la propuesta.

Toda la bancada del PAN votó en contra, al igual que toda la bancada de Movimiento Ciudadano. La bancada del PRD, excepto la diputada faltante, también dijo que no.

En el caso del PRI, la cosa fue bastante similar. Todos los diputados votaron en contra excepto uno, uno de los más famosos: el caso de Carlos Miguel Aysa Damas que se ha acercado a la bancada de Morena después de que su padre se acercara a un puesto diplomático en este gobierno.