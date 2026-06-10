Lo que necesitas saber: La imagen se viralizó en redes y expuso al funcionario ante los cuestionamientos de austeridad.

El Juego 3 de la final de la NBA entre los Knicks y los Spurs dejó nota para cosas de la política como el abucheo a Donald Trump o una imagen del director del SAT de Quintana Roo Héctor Contreras en la zona VIP, muy cerca del presidente de Estados Unidos.

La imagen se viralizó en redes y expuso al funcionario ante los cuestionamientos de austeridad —aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento de su parte.

Foto: @jorgegogdl

Cachan a director del SAT en zona VIP en partido de la NBA

La imagen en cuestión —captada por las cámaras— muestra a un grupo de personas con sus jerseys de los Knicks de Nueva York y entre ellas en redes reconocieron al director del SAT de Quintana Roo, Héctor Contreras.

De acuerdo con El Financiero, la zona donde fue captada la imagen correspondería a una de las zonas VIP del Madison Square Garden —tanto así que estaba debajo del palco a donde Donald Trump le cayó para ver el juego.

Foto vía @jorgegogdl

También con información de El Financiero, los boletos superan los 10 mil dólares —arriba de los 178 mil 400 pesos.

Contreras es un funcionario que se ha desempeñado en distintas áreas del servicio público como jefe de Departamento en la XV regiduría del Ayuntamiento Benito Juárez en el periodo de 2011 a 2013.

Foto: cgc.qroo.gob.mx

O regidor de Benito Juárez y oficial Mayor del ayuntamiento. Y ya en 2022 en el gobierno de Mara Lezama, Héctor Contreras fue designado como director del Servicio de Administración Tributaria del estado.

Hasta el 10 de junio, no se ha publicado ningún comunicado por parte del SAT estatal o de manera individual para explicar qué onda con los boletos, mientras en redes se preguntan por la ruptura entre el discurso de austeridad en la función pública y este tipo de gastos.