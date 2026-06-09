Lo que necesitas saber: Aficionados abuchearon a Trump en el Juego 3 de las finales de la NBA.

Un buen número de aficionados estalló en abucheos contra Donald Trump durante el Juego 3 de las finales de la NBA, la noche del lunes 8 de junio y las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo.

Se trató de una expresión de descontento contra el presidente de Estados Unidos —el primero en caerle a un partido de las finales de la NBA.

Foto: Fox-Disney plus.

Abuchean a Trump en el partido de los Knicks y San Antonio Spurs

Todo sucedió en el Madison Square Garden, Nueva York, en el momento en que Trump apareció en las pantallas, en el himno de Estados Unidos, antes del arranque del juego entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

Mientras Donald Trump hacía el saludo militar —desde una suite propiedad del mismísimo jefe de los Knicks, James Dolan— junto con su comitiva, la gente aprovechó el momento para abuchear al presidente a la par de los abucheos al rival, los Spurs.

Foto: @sneako

Como todo neoyorkino, antes de ser presidente, Trump solía lanzarse a los partidos de los Knicks.

Sin embargo, el lunes, en su regreso a su natal Nueva York, buena parte de los ciudadanos decidió recibirlo con descontento y abucheos, en medio de un operativo de seguridad minucioso por la presencia del presidente y un día después del apuñalamiento de seis personas en la estación Penn, cerca del estadio. Aquí el momento del abucheo: