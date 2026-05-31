Lo que necesitas saber: Las finales de la NBA comienzan el 3 de junio

Los New York Knicks están de regreso en la finales de la NBA, después de 27 años. El equipo de Manhattan borró de la duela a los Cavaliers de Cleveland en la final de la Conferencia del Este en solo cuatro partidos y ahora jugarán contra los San Antonio Spurs, contra los cuales de hecho disputaron sus últimas finales.

Los Spurs se fueron a siete juegos para ganarle al Oklahoma Thunder, vigente campeón de la NBA, con la mejor temporada de Victor Wembanyama, quien tiene a esta franquicia del Oeste de regreso en las finales después de 12 años. Su última aparición fue en 2014.

En tanto los Knicks fueron mucha pieza para los Cavliers en la final de la Conferencia Este, pues en los cuatro juegos la diferencia en la pizarra siempre terminó con más de 10 puntos de diferencia.

Los Knicks son campeones de la Conferencia del Este

Los Knicks buscan revancha contra los Spurs

La última vez que los Knicks jugaron las finales de la NBA fue en la temporada 1998-99 y cayeron fácilmente ante los Spurs de Tim Duncan, en solo cinco juegos, así que se repetirán aquellas finales.

Para llegar al último título de los Knicks hay que remontaros a la temporada 1973, cuando la quinteta liderada por Walt Frazier venció en cinco juegos a los Lakers de Wilt Chamberlain y desde entonces New York llegó a dos finales más, en 1994 y 1999.

Los Knicks de 1973 / NBA

La primera de ellas fueron derrotados en siete juegos por los Rockets Houston y en 1999 por los Spurs, que hasta entonces no tenían ninguna corona y ahora acumulan cinco, mientras que los Knicks se han quedado en dos.

Victor Wembanyama con los Spurs / FB Spurs

¿Cuándo inician las finales de la NBA?

Las finales de la NBA inician el miércoles 3 de junio y en caso de que sea necesario irnos al séptimo juego conoceremos al campeón el 19 de junio, o sea que a partir del quinto juego las finales de la NBA se empalmarán por completo con el Mundial de futbol en México, Estados Unidos y Canadá.

Por cierto, este año la transmisión de las finales de la NBA irán por Prime Video y podrás ver los juegos gratis en la NBA House durante los tres primeros juegos, con previo registro. Por acá te contamos más sobre la NBA House.