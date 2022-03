Disculparse otra vez y ayuda psicológica: Las condiciones que aceptó Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc

La Fiscalía de la Ciudad de México anunció, el pasado 24 de marzo, que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no pisaría la cárcel tras llegar a un acuerdo con los policías que la denunciaron por abuso de autoridad, robo calificado y discriminación

Una de las condiciones era que la funcionaria ofreciera disculpas públicas pero, las primeras disculpas, no convencieron a los policías y le pidieron repetirlas.

“Tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y decirles que lo siento“, fue lo que la alcaldesa les dijo a los policías durante una audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte.

La alcaldesa también ofreció disculpas a la ciudadanía que depositó su confianza en ella. “Reitero mi voluntad de cumplir mis compromisos y ser la alcaldesa ejemplar que merecen”.

La funcionaria explicó que de manera libre ambas partes acordaron resolver el conflicto a través de una solución alterna, por lo que también tendrá que tomar 3 meses de ayuda psicológica por el tiempo de la suspensión condicional del proceso penal.

Resulta que los policías afectados que acusaron a Sandra Cuevas de robo y secuestro, interpusieron el recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición de que les ofreciera una disculpa pública (esa fue una de varias condiciones que se le impusieron a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, en este enlace puedes conocer el resto).

El tema fue que la primera disculpa ofrecida por Cuevas no los dejó satisfechos pues además de no reconocer las acusaciones, en ningún momento se dirigió a ellos por su nombre completo ni su cargo. De hecho, las palabras dadas ante los medios fueron dirigidas a la población y a su partido por los inconvenientes, no por las acciones contra los demandantes.

“…las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del Reclusorio Norte, no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”, señala el informe de la Fiscalía.