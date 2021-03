Disparan misiles contra base aérea de Estados Unidos en Irak

Reportan medios internacionales que al menos 10 misiles impactaron contra una base aérea del ejército de Estados Unidos y que también alberga fuerzas de Irak. Por este ataque, el Pentágono también informó que se registró la muerte de un contratista estadounidense.

Luego del bombardeo con 10 misiles a una base aérea de Estados Unidos, John Kirby, vocero del Pentágono, indicó que el contratista sufrió “un episodio cardíaco mientras se refugiaba”, por lo que momentos después perdió la vida. Además señaló que no se registraron miembros del servicio heridos y que ya habían contabilizado a todos.

Igualmente el vocero militar, Wayne Marotto, dijo que los misiles alcanzaron la base aérea de Ain al-Asad, en la provincia de Anbar, cerca de las 07:20 horas, tiempo local, y agregó que las investigaciones continuarán.

Por su parte, el ejército de Irak lanzó un comunicado dando a conocer que el ataque tampoco causó pérdidas significativas en sus fuerzas, así como que ya habían localizado la plataforma desde donde se lanzaron los cohetes.

Hasta el momento ninguna persona u organización se ha atribuido este ataque con misiles a la base aérea de Estados Unidos, el cual es el primero después de que el país vecino atacara los objetivos de milicias aliadas a Irán a lo largo de la frontera entre Irak y Siria la semana pasada.

Por este incidente, el embajador de Reino Unido en Irak, Stephen Hickey, condenó el ataque y dijo que socavó la lucha en curso contra el + Estado Islámico: “Las fuerzas de la coalición están en Irak para luchar contra Daesh (el Estado Islámico) por invitación del gobierno iraquí”, publicó en sus redes sociales y luego agregó: “Estos ataques terroristas socavan la lucha contra Daesh y desestabilizan Irak”.

Strongly condemn the rocket attacks on the Global Coalition base at Al Asad this morning. Coalition forces are in Iraq to fight Daesh at the invitation of the Iraqi government. These terrorist attacks undermine the fight against Daesh and destabilise Iraq.

