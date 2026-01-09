Doctrina Monroe 2.0: El intervencionismo de Estados Unidos con Trump en América

Lo que necesitas saber: La doctrina Monroe es una declaratoria de hace 203 años que resultó ser la base de la política exterior de Estados Unidos con América.

El inicio de 2026 fue… poco común para América Latina —y el mundo— con el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela. Aunque no se trató de algo súbito y justo por acá queremos contarles acerca de la doctrina Monroe o recién llamada Donroe.

Un poco para cachar el contexto en que se están moviendo las piezas militares y políticas de Donald Trump, cuyo gobierno de plano reclama su hegemonía sobre lo que ha llamado el “Hemisferio Occidental”. O sea, América Latina.

Foto: @POTUS

¿Qué es la doctrina Monroe?

No es una ley. Tampoco una reforma o cambios para mejorar o renovar leyes existentes. Es decir, no está en la Constitución de Estados Unidos.

La doctrina Monroe es una declaratoria —un pronunciamiento— de hace 203 años que resultó ser la base de la política exterior de Estados Unidos con América.

Fue proclamada por el presidente estadunidense James Monroe en 1823, después de una serie de charlas entre Gran Bretaña y Estados Unidos.

Foto: @JimboStanford

Todo mediante el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña George Canning, quien propuso al gobierno de Estados Unidos hacer una declaratoria —sí, juntos— para advertir a las potencias europeas que no intervinieran en los países recién independientes de América.

La cosa es que el secretario de Estado estadunidense John Quincy Adams rechazó salir a dar una declaración conjunta, en equipo, porque eso chance iba a limitar las capacidades de expansión de este país. ¿El resultado?

Estados Unidos emitió esta declaratoria de manera unilateral para asegurar su hegemonía en América, por encima de cualquier potencia de Europa, en aquel momento representadas por las monarquías de Rusia, Austria y Prusia, principalmente.

4 puntos clave de la doctrina Monroe

De este conjunto de ideas sobre cómo debía ser la política exterior de Estados Unidos destacan 4 puntos clave, cuyas distintas interpretaciones le darían rienda suelta a las intervenciones de este país sobre sus vecinos americanos, como:

La no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Europa.

Aunque, Estados Unidos esperaba que las naciones europeas hicieran lo mismo, al no intentar volver colonizar a los países que habían ganado su independencia en América.

El rechazo de la instauración de los sistemas políticos —las monarquías— de Europa en América porque estos representaban riesgos para la paz y seguridad gabacha.

Y ante cualquier intento de intervención en cualquiera de estos países, Estados Unidos se lo iba a tomar personal o como una ofensiva.

Expansionismo o intervencionismo justificado

La verdad es que al inicio, Europa poco peló esta declaratoria, en parte, porque Estados Unidos no era la potencia que es actualmente y comenzaba a integrarse como nación.

Sin embargo, eventualmente, todo mundo la conoció como la bandera de la política exterior estadunidense hasta la actualidad.

Foto: Google Maps.

Durante ese tiempo, la doctrina Monroe ha sido interpretada y reinterpretada de distintas maneras.

Desde ser vista como un manual para la política de expansión hasta el intervencionismo justificado en distintos países de América.

¿Ejemplos?

La intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba que duró 3 años hasta 1898.

Aunque una vez que España quedó fuera de territorio cubano, Estados Unidos permaneció atento de gestionar cómo se iba a integrar el gobierno y, posteriormente, reconocer la independencia “a modo” en 1902.

(Y decimos “a modo” porque Cuba pasó de ser una colonia de España a una neocolonia de Estados Unidos hasta la revolución de 1959).

Foto: JamesDeMers-Pixabay

Las intervenciones para apoyar a distintas dictaduras en países de América del Sur en contexto de la Guerra Fría.

O, finalmente, la invasión en Venezuela que, siguiendo las declaraciones de Donald Trump, sería la primera parte de otras de otras intervenciones en países como Colombia o México e incluso Groenlandia, que si bien está en América, forma parte del reino de Dinamarca.

Doctrina Donroe

Al inicio de la nota les contamos que los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela —para detener al presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el cártel de los Soles, aunque después el Departamento de Justicia, reformuló el cargo como líder de un sistema de “clientelismo”— no era una cosa súbita.

El gobierno de Estados Unidos bajo la dirección de Trump ya había hecho esbozos para traer de regreso la doctrina Monroe —aunque actualmente la vemos mucho más directa y con argumentos bastante cuestionados.

En diciembre de 2025, Trump la trajo de regreso en el documento Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

Foto: @POTUS

Y pueeeees en esta “nueva” política exterior, América Latina aparece como una zona estratégica en la que Estados Unidos debe predominar por encima de la influencia e intereses de países que no son del continente americano —China o Rusia.

Además de plantear un serio distanciamiento con Europa o la Unión Europa, de la que estimó su desaparición en unos 20 años, por lo que su gobierno no puede considerarla como un aliado “fiable”.

Se trata de una doctrina Monroe 2.0 o la doctrina Donroe que ha puesto el ojo en objetivos estratégicos, cuya importancia recae en sus recursos como el petróleo o las tierras raras y el comercio.

¿La doctrina de las esferas de influencia?

Si nos vamos a las teorías conspiracionistas que andan rolando en redes, por ahí mencionan a la doctrina de las esferas de influencia del siglo XIX que no es otra cosa que los principios que definen áreas geográficas donde predomina un orden político, militar y cultural.

En otras palabras, zonas de control repartidas entre las grandes potencias sin necesidad de una guerra directa.

El Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) de España recién en 2025 explicó en qué consiste esta doctrina, en vista de su posible retorno y la reconfiguración del poder en el mundo.

¿Cómo ve esta reconfiguración? Acciones militares y políticas de Rusia en Europa del Este o de China en África y el indopacífico o… podría ser lo que actualmente se observa con las declaraciones de Trump sobre la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano, incluso hasta en el interés por Groenlandia.