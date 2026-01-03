Lo que necesitas saber:
Horas complicadas y repletas de desinformación, esto es lo que realmente está confirmado (al momento) de las explosiones en Caracas, Venezuela
Mensaje de la redacción: Esta nota se publicó a las 2:22 de la mañana del 3 de enero, algunos datos están desactualizados. Particularmente, la Casa Blanca confirmó que estuvo detrás de la operación militar en Venezuela y que Nicolás Maduro se encuentra detenido. Si quieren información más actualizada, la pueden encontrar en Sopitas.com.
******
Mientras algunos se preparaban en viernes para disfrutar del primer fin de semana del 2026, un preocupante reporte apareció en las redes sociales. Una serie de explosiones en Caracas, Venezuela, nos puso a todos en vela.
La información, confusa, a cuentagotas y rodeada de videos o imágenes escandalosas no ayuda, entonces acá te hacemos un resumen de los reportes más confiables que nos encontramos.
¿Qué pasó?
Los reportes más confiables son estos: la agencia Associated Press reporta que hubo al menos 7 explosiones en Caracas, la capital de Venezuela. Las detonaciones comenzaron a las 2 de la mañana en horario local, o sea, cerca de la media noche en México.
Mencionan humo saliendo de un hangar militar, así como otra base del Ejército de Venezuela sin electricidad.
Por su parte, Reuters señalaron las mismas columnas de humo en algunas bases militares, mientras que agregaron que había actividad aérea con aviones volando bastante bajo.
Lo que realmente se sabe de las explosiones en Caracas, Venezuela
Esta nota se actualizó a la 2:22 de la mañana, entonces tengan eso presente por si se lo encuentran más tarde.
La versión de Venezuela
- El Gobierno de Venezuela asegura que se trata de una “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos”.
- En el mismo comunicado acusaron que es un ataque por “apoderarse de los recursos de Venezuela”.
- Maduro declaró un estado de Conmoción Exterior en todo Venezuela.
- El comunicado fue replicado por Gustavo Petro, presidente de Colombia. En ESTE LINK lo pueden encontrar.
La versión de Estados Unidos
- AP reporta que ni la Casa Blanca, ni el Pentágono han informado sobre la situación.
- Donald Trump no ha escrito nada en sus cuentas de Twitter ni Truth Social.
- CBS News cita fuentes oficiales para asegurar que fue un ataque ordenado por la Casa Blanca.
- Reuters señala que el Gobierno de Estados Unidos sabe de las explosiones en Caracas, pero no ha dado un parte oficial.
Otros mensajes importantes
- Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha seguido los reportes en redes sociales e hizo un llamado para que se convoque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que su país es miembro.
- Un reporte de Al Jazeera comenta que solo existe la presunción de que Estados Unidos esté involucrado. “No sabemos cómo sucedieron estas explosiones en Caracas”.