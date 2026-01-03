Lo que necesitas saber:

Horas complicadas y repletas de desinformación, esto es lo que realmente está confirmado (al momento) de las explosiones en Caracas, Venezuela

Mensaje de la redacción: Esta nota se publicó a las 2:22 de la mañana del 3 de enero, algunos datos están desactualizados. Particularmente, la Casa Blanca confirmó que estuvo detrás de la operación militar en Venezuela y que Nicolás Maduro se encuentra detenido. Si quieren información más actualizada, la pueden encontrar en Sopitas.com.

Mientras algunos se preparaban en viernes para disfrutar del primer fin de semana del 2026, un preocupante reporte apareció en las redes sociales. Una serie de explosiones en Caracas, Venezuela, nos puso a todos en vela.

La información, confusa, a cuentagotas y rodeada de videos o imágenes escandalosas no ayuda, entonces acá te hacemos un resumen de los reportes más confiables que nos encontramos.

¿Qué pasó?

Los reportes más confiables son estos: la agencia Associated Press reporta que hubo al menos 7 explosiones en Caracas, la capital de Venezuela. Las detonaciones comenzaron a las 2 de la mañana en horario local, o sea, cerca de la media noche en México.

Mencionan humo saliendo de un hangar militar, así como otra base del Ejército de Venezuela sin electricidad.

Explosiones en Caracas, Venezuela // Foto: petrogustavo

Por su parte, Reuters señalaron las mismas columnas de humo en algunas bases militares, mientras que agregaron que había actividad aérea con aviones volando bastante bajo.

Lo que realmente se sabe de las explosiones en Caracas, Venezuela

Esta nota se actualizó a la 2:22 de la mañana, entonces tengan eso presente por si se lo encuentran más tarde.

La versión de Venezuela

La versión de Estados Unidos

Otros mensajes importantes

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha seguido los reportes en redes sociales e hizo un llamado para que se convoque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que su país es miembro.
  • Un reporte de Al Jazeera comenta que solo existe la presunción de que Estados Unidos esté involucrado. “No sabemos cómo sucedieron estas explosiones en Caracas”.

