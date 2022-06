Bruno Pereira y Dom Phillips fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio cuando iban a bordo de una lancha en el Valle del Yavarí, ubicado en las zonas más remotas del bosque tropical del Amazonas, la Amazonia.

Medios internacionales —en especial The Guardian— se han volcado en publicar información sobre la búsqueda de Dom Phillips, periodista británico especializado en temas ambientales, sobre todo porque su desaparición sucedió en medio de las amenazas que Bruno Pereira recibió en los últimos días.

Foto: @domphillips

La búsqueda de Dom Phillips, un periodista que desapareció en el Amazonas de Brasil

Bruno Pereira trabajó en la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil, es especialista en las poblaciones no contactadas de la Amazonia y durante toda su carrera ha tenido que enfrentar amenazas desde distintas trincheras.

Hasta en la actualidad. Justo previo a su salida con Dom Phillips, Pereira ya había recibido amenazas.

Foto: @domphillips

De acuerdo con Univaja (União dos Povos Indigenas do Vale do Javari) y el Observatorio de los Pueblos Aislados, Bruno Pereira y Dom Phillips salieron en lancha —la madrugada del 5 de junio— con destino al lago Jaburu, pero nunca llegaron.

El viaje que hicieron fue para que Phillips pudiera entrevistar a las personas nativas encargadas de proteger este valle ante el paso de los cazadores furtivos.

Ahora, la Policía de Brasil y la Marina están en las labores de búsqueda —en medio del silencio del presidente Jair Bolsonaro, quien no se ha pronunciado por este caso—, mientras que The Guardian sigue las labores desde la Embajada de Reino Unido en este país.

Foto: @paulsherwood6

Dom Phillps es colaborador de The Guardian, The Washington Post, New York Times y otros medios. Hoy en día trabaja en un libro sobre medio ambiente.