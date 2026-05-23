El gabinete de Trump parece reality show y ya suma una larga lista de bajas

Lo que necesitas saber: Entre las bajas más importantes están Pam Bondi, Kristi Noem y Michael Waltz.

Si pensabas que el segundo mandato de Donald Trump iba a ser menos caótico que el primero… pues no. Desde enero de 2025, la Casa Blanca ha vivido una auténtica ola de renuncias, despidos y salidas “misteriosas” que ya alcanzan a secretarios, asesores, funcionarios clave del gobierno estadounidense.

El caso más reciente es el de John C. Phelan, secretario de la Marina de Estados Unidos, quien dejó el cargo en medio de la tensión internacional por el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio petrolero mundial.

Pero ojo, porque la salida del funcionario no es un caso aislado: forma parte de una larga lista de cambios que han sacudido al gabinete de Trump en apenas poco más de un año.

Foto: Especial | Pam Bondi | Kristi Noem | John Phelan

John Phelan: el último en abandonar el barco (hasta ahora)

La salida de Phelan ocurre en uno de los momentos más delicados para la política exterior de EU. El estrecho de Ormuz se encuentra bajo tensión por el bloqueo a embarcaciones relacionadas con Irán, y el movimiento encendió alertas dentro del Pentágono.

Aunque oficialmente no se dieron detalles sobre las razones de su salida, medios gringos ya hablan de fuertes disputas internas dentro del Departamento de Defensa.

Pam Bondi: de aliada fiel a despedida inesperada

Otra de las bajas más sonadas fue la de Pam Bondi, fiscal general y una de las figuras más cercanas a Trump.

Bondi había defendido públicamente al presidente desde antes de su regreso a la Casa Blanca, incluso cuando otros funcionarios buscaban mantener cierta distancia política. Sin embargo, el 2 de abril de 2026 terminó siendo destituida.

Foto: Especial | Pam Bondi | John Phelan

Kristi Noem y las polémicas del ICE

Kristi Noem tampoco sobrevivió mucho tiempo en el gabinete.

La exsecretaria de Seguridad Nacional fue una figura sumamente polémica por su relación con las políticas migratorias y las operaciones del ICE. Muchos la recordarán por su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador durante 2025.

En marzo de 2026 fue removida del cargo y reemplazada por el senador Markwayne Mullin. Actualmente ocupa un puesto diplomático relacionado con el llamado “Escudo de las Américas”.

El escándalo “Signalgate” que hizo temblar a la Casa Blanca

Pero si hubo un episodio que desató una verdadera crisis interna, fue el famoso “Signalgate”.

Resulta y resalta que Michael Waltz, entonces asesor de Seguridad Nacional, supuestamente agregó por error a Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, a un chat privado donde funcionarios del gabinete discutían información sensible sobre ataques en Yemen.

El escándalo explotó rápidamente y terminó costándole el puesto a Waltz el 1 de mayo del 2025; pero no cayó solo.

Foto: Especial | Kristi Noem | Mike Waltz

Los otros funcionarios que también salieron

La lista de funcionarios que abandonaron el gobierno de Trump sigue creciendo:

Taylor Budowich, subjefe de comunicaciones, dejó la Casa Blanca para regresar a operaciones políticas cercanas a Trump.

subjefe de comunicaciones, dejó la Casa Blanca para regresar a operaciones políticas cercanas a Trump. Harrison Fields , subsecretario de prensa, renunció para integrarse a una firma conservadora de lobbying.

, subsecretario de prensa, renunció para integrarse a una firma conservadora de lobbying. Leo Bardon , directora de asuntos del gabinete, salió rumbo al sector privado.

, directora de asuntos del gabinete, salió rumbo al sector privado. Alex Wong , asesor adjunto de Waltz, fue despedido tras revelarse que creó el chat involucrado en el “Signalgate”.

, asesor adjunto de Waltz, fue despedido tras revelarse que creó el chat involucrado en el “Signalgate”. Brian Walsh, Thomas Boodry y David Feith también fueron removidos en medio de la crisis interna relacionada con seguridad nacional.

¿Un gabinete inestable?

Aunque Trump ha defendido constantemente los cambios dentro de su administración, asegurando que forman parte de una “reestructuración necesaria”, la realidad es que la cantidad de renuncias y despidos ya empieza a recordar el nivel de rotación que marcó su primer mandato.

Y con conflictos internacionales creciendo, investigaciones internas y tensiones dentro del Partido Republicano, todo apunta a que la lista podría seguir aumentando.