La Sorpresa de Octubre: ¿Qué pasará con Estados Unidos ahora que Trump tiene COVID-19?

A un mes de las elecciones presidenciales, Donald Trump sorprendió a Estados Unidos —y al mundo— con la noticia de que él y Melania resultaron positivos a una prueba de COVID-19. Este anuncio puso la mirada de los medios en el segundo al mando del gabacho. Es decir, el vicepresidente Mike Pence. Además, hizo que surgieran un montón de interrogantes sobre cómo caminará la campaña del magnate y el segundo debate programado para el 15 de octubre.

¿Por qué todo mundo volteó a ver al vicepresidente Mike Pence? Porque si la salud de Donald Trump se complica, el segundo al mando de Estados Unidos es Pence.

Y durante las primeras horas —después de que el magnate publicara un tuitazo dando a conocer que tenía COVID-19—, la prensa cuestionó qué pasaba con la salud del vicepresidente.

La mañana de este 2 de octubre, se informó que Mike Pence y su esposa Karen Sue dieron negativo a una prueba de coronavirus —la info la confirmó Devin O’Malley, secretario de prensa del vicepresidente.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020