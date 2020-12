Donald Trump insinúa que podría aceptar su derrota… y que volverá en 2024

Si lo de hace unos días de ordenar los preparativos para un eventual cambio de administración no fue suficiente señal de que Trump ya está cediendo el trono, lo dicho durante la recepción realizada en la Casa Blanca el pasado martes no deja lugar a dudas de que –más o menos– ya está pensando en soltar la presidencia… pero nomás por un ratito.

En la fiesta prenavideña ofrecida a miembros del Partido Republicano en la Casa Blanca, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escuchado (y grabado) asegurando que se la pasó chévere durante estos primeros cuatro años de su locochón mandato y, para intentar alargarlo, trabaja lo necesario… peeero si no funcionan sus berrinches para tumbar la victoria de Joe Biden, pues ni modo. Entonces, “nos veremos en cuatro años”, advirtió.

Así lo dijo: “Han sido cuatro años fabulosos, estamos intentando tener otros cuatro años. Si no es así, los veré en cuatro años”. Es decir, no descarta (y hasta asegura) que intentará contender en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con The Guardian, el video en el que se escucha a Trump decir lo anterior fue transmitido en vivo en Facebook por una asistente a la fiesta republicana. Una tal Pam Pollard, quien es miembro del comité nacional del Partido Republicano de Oklahoma.

El diario inglés señala que esta semana comenzaron las celebraciones navideñas de la familia Trump en la Casa Blanca… las últimas antes de soltar el poder el 20 de enero de 2021, fecha en la que se prevé que inicie el mandato del demócrata Joe Biden.

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."

h/t @ZekeJMiller, @colvinj pic.twitter.com/72Q3bVY3jP

— Andrew Solender (@AndrewSolender) December 2, 2020