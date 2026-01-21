Lo que necesitas saber: Y claro que no es una promesa. De hecho, insinuó que el uso de la fuerza no está descartada para, sí o sí, hacerse de Groenlandia.

Para sorpresa de nadie, durante su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente Donald Trump volvió a hablar de su actual tema favorito: Groenlandia. Y, ahora, mostrando por qué le cedieron el premio Nobel de la Paz, aseguró que no usará la fuerza para apropiarse del territorio que no es suyo, pero…

Donald Trump // Foto: Facebook.

¿En serio no usará la fuerza?

“No quiero usar la fuerza”, aseguró Trump al referirse a sus intenciones de anexar Groenlandia al territorio de Estados Unidos. “No usaré la fuerza”, corrigió. “Todo lo que Estados Unidos quiere es es lugar llamado Groenlandia”.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, Trump alegó que sólo su país es capaz de garantizar la seguridad de Groenlandia de amenazas como China y Rusia… entonces, sólo por esa razón, Estados Unidos debería poseer el territorio semi independiente de Dinamarca.

Trump declara suyo Groenlandia / Imagen: Truth Social (@realDonaldTrump)

“De no ser por nosotros, todos hablarían alemán”

“Puede decir ‘sí’ y será muy apreciado… o puedes decir ‘no’ y lo recordaremos”, advirtió Trump ante un enmudecido público que entendió esta parte del discurso como evidencia de que el uso de la fuerza no está totalmente descartado por el presidente estadounidense.

Además de asegurar que Groenlandia tendría garantizada su seguridad bajo el resguardo de Estados Unidos, Trump trató de lanzarles el anzuelo del “progreso”. Para el republicano, Groenlandia es, en este momento, “un vasto, casi deshabitado y subdesarrollado” lugar.

Banderas de Dinamarca y Groenlandia. Foto: @GreenlandMFA

En fin… así Trump en Davos, donde también tuvo sus momentos locochones, como al asegurar que, de no ser por Estados Unidos, en estos momentos casi todo mundo estaría hablando alemán… claro, refiriéndose a que los gringos salvaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial y, por ello, ahora deben cumplir sus pin%&/8es caprichos.