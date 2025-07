Lo que necesitas saber: Elon Musk creó y dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental, mismo que se encargaría de revisar a sus empresas.

Una vez que “resolvió” el conflicto entre Israel e Irán, Donald Trump se acordó que tenía un pollito que comerse con Elon Musk… y ahí va: según el presidente, le echará ojo a las empresas del magnate, sobre todo, a los recursos que obtiene del gobierno (spoiler: amenaza con quitárselos).

Foto: Anna Moneymaker-Getty Images.

El DOGE se encargaría de echarle ojo a las empresas de Musk

“Sin subsidios, Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volver a Sudáfrica a su casa”, amenazó Trump en un mensaje difundido por Truth Social.

Para echarle más picante a la amenaza, Donald Trump sugirió que la instancia que se encargaría de decidir si las empresas de Elon Musk recibe subsidios que podrían ser recortados será nada menos que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)… el mismo que el magnate tecnológico dirigió durante los pocos meses que colaboró en el gobierno trumpiano.

Foto: Getty

“No más lanzamientos de cohetes, satélites o producción de coches eléctricos, y nuestro país se ahorraría una fortuna. Tal vez deberíamos hacer que el DOGE eche un buen vistazo a todo esto. ¡Se puede ahorrar mucho dinero!”

Elon Musk inició criticando reforma fiscal de Trump

Bueno en realidad no es que Trump simplemente se haya acordado de la existencia de Elon Musk. La amenaza a los subsidios que reciben empresas como Tesla y SpaceX se debe a que Musk criticó fuertemente la reforma fiscal emprendida por el gobierno estadounidense.

Donald Trump y Elon Musk / Foto: Getty

En redes, Musk no se cansó de criticar y, además, amenazar con financiar campañas en contra de los republicanos que aspiran al Capitolio. Aparte, volvió a sacar a relucir su intención de fundar su propio partido… el “Partido América”.

Aunque la posición de Musk podría poner a temblar a más de un republicano, Trump le recordó al magnate que no es tan cierto eso de que “perro no come perro”, así que le pide que se acuerde de las capacidades de la oficina que él mismo creó: “El monstruo de DOGE puede volvérsele y comérselo”, advirtió.