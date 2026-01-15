Lo que necesitas saber: La Ley de Insurrección es clasificada como uno de los poderes de emergencia más contundentes.

Luego del asesinato de la poeta Renée Nicole Macklin-Good a manos de un agente del ICE, Minneapolis se ha convertido en foco del rechazo a las políticas de Donald Trump… y el presidente estadounidense no quiere que se le salgan del huacal. Así que amenaza con aplicar la Ley de Insurrección.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Agentes del ICE sólo hacen “su trabajo”, reprocha Trump

La amenaza de Trump vino por medio de un mensaje en Truth Social. Ahí, el republicano advirtió que si las autoridades de Minneapolis no calman las manifestaciones en su contra, aplicará la mencionada Ley de Insurrección. Claro, no lo dijo así, sino así:

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los Patriotas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo”.

ICE en Minneapolis / Foto: @DHSgov

¿Qué es la Ley de Insurrección?

La ley de Insurrección que Trump amenaza con aplicar en Minneapolis sólo se aplica en aquellos casos en los que una crisis supera la capacidad de control de parte de las autoridades civiles… y, con ella, se autoriza el despliegue de fuerzas militares… usualmente, con el objetivo de reprimir lo que se considera como “rebelión o violencia interna”.

De acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia, la llamada Ley de Insurrección (promulgada en 1792, pero modificada en 1871) es uno de los poderes de emergencia más contundentes que es capaz de ejecutar el presidente de Estados Unidos.

Ejército de Estados Unidos / Foto: @PeteHegseth

La amenaza de Trump con la Ley de Insurrección se da después de que este miércoles 14, nuevamente se reportó una agresión de agentes del ICE contra civiles: ahora fue contra un inmigrante venezolano, quien atacó con una pala al agente y éste disparó lesionando al civil en la pierna.

Obviamente, lo anterior removió aún más los ánimos de las protestas en Minneapolis, situación que Trump quiere acabar de tajo. “Pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese otrora gran estado”.