Lo que necesitas saber: El gobernador de Durango reconoció que su visa tiene alerta amarilla, pero dice que... sería un malentendido.

En contexto del plan anticorrupción del gobierno de Donald Trump contra funcionarios mexas y de la lista de políticos con visas canceladas, aparece el caso del gobernador de Durango Esteban Villegas, quien reconoció que su visa tiene alerta amarilla.

Sí, en un chacaleo con reporteros, Esteban Villegas habló de lo que sucedió con su visa, aunque dijo que la bronca se trate por una posible coincidencia con el nombre de una persona buscada por las autoridades de Estados Unidos.

Foto: @EVillegasV

Gobernador de Durango admite que su visa a Estados Unidos tiene alerta amarilla

“Sí me están dando ganas de ir a Estados Unidos para que se calme eso (…) Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, dijo el gobernador de Durango a reporteros.

Villegas explicó que fue al consulado por el “detalle” que tuvo. Y contó que revisaron su visa, le preguntaron un par de cosas y tal cual le dijeron: “Oye, aquí está tu visa, no te la vamos a retirar pero sí hay que resolver el tema de algo”.

Foto: @EVillegasV

De esa manera, Esteban Villegas aseguró que todo se trataría de un malentendido… que ya está arreglando.

¿Qué es una alerta amarilla?

Es una especie de advertencia dentro del sistema migratorio que indica a los oficiales que chequen con lupa los datos y documentos de personas extranjeras antes de entrar a un determinado país, como en el caso de Estados Unidos.

Y no implica que los documentos se cancelen en corto, sino una revisión más detallada.

Esteban Villegas

El gobernador de Durango ya ha sido cuestionado sobre supuestos nexos con grupos criminales como Los Cabrera.

Foto: @perezdiazmx

Villegas ha negado toda la información. “Es completamente falso”, dijo en entrevista en Fórmula Noticias, al intentar explicar que lleva a cabo distintos operativos en las fronteras de Durango con otros estados para no dejar entrar a distintos cárteles.