"Vamos a la guerra contra los cárteles": Estados Unidos insiste en estrategia contra el narcotráfico… sin México

Lo que necesitas saber: El secretario de Defensa aplicó la de "se vienen cositas" y aseguró que Estados Unidos y aliados van contra los cárteles.

Ok, ¿se acuerdan del Escudo de las Américas? ¿La cumbre que organizó el gobierno de Donald Trump con sus pares de otros países de América del Sur? Los mensajes de una guerra contra cárteles siguen en este contexto y esta vez le tocó al secretario de Defensa (o de Guerra) Pete Hegseth lanzarlo.

Sí, el miércoles 27 de mayo, en una reunión del gabinete de Trump, Pete Hegseth declaró que Estados Unidos va “a la guerra contra los cárteles” junto con los países que se unieron al Escudo de las Américas. Y en el que México no está.

Foto: @WhiteHouse

“Vamos a la guerra contra los cárteles”: secretario de Defensa de Estados Unidos

El secretario de Defensa o de Guerra dijo que ahora sí que están con todo en la estrategia de la llamada seguridad “hemisférica” con los países que le entraron al Escudo de las Américas —como El Salvador o Argentina.

Y cuando habló de seguridad también se refirió a una guerra contra los cárteles del narcotráfico.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la Coalición Anticárteles de las Américas”. ¿Qué más?

Foto: @PeteHegseth

La verdad, es que Pete Hegseth no agregó mucho. No dio detalles de cómo será esa coalición Anticárteles ni de su funcionamiento.

Hasta finales de mayo de 2026, lo que sabemos es que el Escudo de las Américas es una especie de pacto o alianza entre países de América para fortalecer la seguridad de la región —también en contexto de la doctrina Monroe 2.0 o Donroe.

Foto: @WhiteHouse

El punto es que en esta iniciativa creada en marzo de 2026 no está México ni Colombia ni Brasil. Y eso crea mayor expectativa a lo declarado por Hegseth que se suma a la serie de amenazas de Trump lanzadas contra los cárteles, en especial, la llamada “guerra” contra el narcotráfico en México.