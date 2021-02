Ecatepec hoy aplicará vacuna en sólo dos módulos; Sheinbaum pide no hacer filas “hay vacunas para todos”

De los módulos contemplados para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Ecatepec, hoy, 23 de febrero, sólo estarán funcionando dos. Aquí las razones.

En entrevista con Azucena Uresti, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, confirmó que no darán servicio todos los módulos contemplados. Sólo dos (el del Centro Cultural Las Américas y el del Multideportivo Las Américas).

¿Por? Pues, aunque ya se tiene todo listo en las siete sedes en la que se aplicará la vacuna contra el COVID-19 (ya hay infraestructura, vigilancia, medicamentos… incluso comida para quienes vayan), todavía no se termina de capacitar a los voluntarios. “Están en la última etapa de capacitación y ésa mañana (o sea, hoy) concluiría”, señaló el alcalde de Ecatepec, asegurando que sólo se recorrerá un día el funcionamiento de los otros módulos de vacunación.

Ayer, lunes 22 de febrero, inició el proceso de vacunación de adultos mayores en Ecatepec. Esto sucedió en el Centro Cultural Las Américas y en el Multideportivo Las Américas (más conocido como Las Albercas). En el primer día, comentó el alcalde, se vacunaron más de 5 mil adultos mayores.

Para hoy se tenía contemplado abrir las sedes Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Melchor Múzquiz y el Centro Cívico Río de la Luz… pero pues no, hasta que el voluntariado esté bien capacitado.

“Tengan la seguridad de que todos y cada uno de ustedes recibirá la vacuna, pues se dispone de 200 mil dosis que se estarán aplicando de manera ordenada y segura a lo largo de las próximas semanas”, señala un comunicado que más tarde se dio a conocer por medio de redes sociales.

Las autoridades de Ecatepec sugieren que los familiares de los adultos mayores se esperen al recibir la llamada de los servidores del gobierno federal. En ese llamado se les indicará al módulo al que deben dirigirse para recibir la vacuna. “No es necesario que hagan filas desde un día antes o en la madrugada”.

“Yo sé que vamos a alcanzar vacuna, pero están llegando a cuentagotas y ahí empieza la desconfianza”, dicen adultos mayores de #Ecatepec, quienes ya están haciendo fila para ser vacunados mañana. pic.twitter.com/Hc2HYxKmFs — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 23, 2021

También Sheinbaum pide no hacer filas para la vacunación en las nuevas alcaldías

Ayer se informó que el programa de vacunación avanzará en más alcaldías de la CDMX. A partir de mañana, los adultos mayores de Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, recibirán su dosis de inmunización… y habrá para todos: “no expongan a sus adultos mayores llegando desde la madrugada”, pidió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

El gobierno capitalino garantiza que, aún y cuando termine el horario de los módulos (por ahí de las 16:00 horas), las personas formadas tendrán su respectiva vacuna.

Sheinbaum recordó a los familiares de los mayores de 60 que la vacunación se efectúa con base en el registro realizado en mivacuna.salud.gob.mx. Quienes sacaron su cita en esta página, en las próximas horas (o días) recibirán un mensaje SMS donde se indica el día, la hora y el módulo al que hay que acudir con identificación oficial.

Si no se hizo el registro o no se recibió el mensaje, no hay bronca… nomás acudan a los módulos de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno, para evitar las aglomeraciones. “No es necesario hacer fila (…) hay suficientes vacunas para los adultos mayores que residen en estas alcaldías”.