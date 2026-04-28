Lo que necesitas saber: Este 29 de abril el Sol se ocultará en el mismo lugar del horizonte que el próximo 12 de agosto, de ahí que se le llame "día espejo".

El próximo eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y, aunque faltan algunos meses, este fenómeno ya está siendo tendencia en redes. ¿El motivo? Este 29 de abril será la mejor oportunidad para elegir dónde ver el próximo eclipse, pues ocurrirá algo conocido como “día espejo”.

Foto ilustrativa: Pixabay

¿Por qué el 29 de abril se le conoce como el “día espejo”?

Si tú fuiste de los muchos que se emocionó al ver en tendencia “eclipse solar” tenemos que decirte que para que esto ocurra faltan algunos meses… aunque estamos a tan solo unas horas de ver el motivo por el cual todo el mundo habla del eclipse.

Y es que este 29 de abril resulta ser la mejor fecha para poder elegir desde dónde podrá verse el eclipse solar del próximo 12 de agosto, pues el Sol se ocultará en el mismo lugar del horizonte que dentro de unos meses. De ahí que sea nombrado como “día espejo”.

Pero… ¿De qué sirve esto? Bueno, pues si eres de los afortunados que podrá ver el eclipse solar, este fenómeno te permitirá anticipar algunos factores que podrían limitar tu visibilidad.

Imagen ilustrativa de eclipse solar // Foto: Pexels.

¿Dónde será visible el eclipse solar de agosto de 2026?

Y bueno, ya te hablamos de lo que pasará este 29 de abril… pero la verdadera pregunta es: ¿dónde será visible el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

De acuerdo con el sitio especializado de eventos astronómicos TheSkyLive, este fenómeno será visible desde 55 países en el mundo (México no se encuentra en la lista), pero solo en el norte de España y en parte de Islandia será un eclipse total.

Así que ya se la sabe, si son de España, Islandia o de algún país donde será visible el fenómeno, tienen una cita este 29 de abril para ir eligiendo su lugar en donde en agosto disfrutarán del próximo eclipse solar.