Tal vez no lo conozcan —sobre todo si eso del TikTok no es lo suyo o si el mentado ‘algoritmo’ no los ha puesto en su camino—, pero un joven llamado @RuAbogado, Rubén Arenzana, se ha vuelto súper conocido en la plataforma por sus videos de activismo en las calles de Naucalpan.

Una gran parte de sus videos se enfoca, sobre todo, en la corrupción de la policía.

Capturas de @RuAbogado en TikTok

Aunque no es lo único que hace, @RuAbogado se ha vuelto conocido por videos de TikTok en los que interviene en las detenciones. Con cámara en mano, se acerca a los policías para —en otras palabras— revisar que ninguno se esté pasando de lanza.

En algunos de sus videos, que juntan millones de reproducciones, ayuda a personas que se encontraron con uniformados mordelones. Le pregunta a la policía por qué los tienen detenidos, qué delitos cometieron o por qué, en diferentes lugares de Naucalpan, intentan sacarle a mordidas más de mil pesos a la gente.

Con casi un millón de seguidores, el activismo de @RuAbogado es cada vez más conocido… pero no solo en TikTok.

En un video del pasado 25 de noviembre los agentes de Naucalpan habían detenido a un señor en su coche, pero los policías no tenían los permisos necesarios. Es más, ni siquiera se habían identificado. Cuando Rubén se acercó a filmarlos lo recibieron con una preocupante frase. “Ya se quién eres, mi hermano”, le dijo el policía.

@RuAbogado fue golpeado y detenido

Ahí viene un detalle complicado. Así como —semanas atrás— algunos policías admitieron saber quién era @RuAbogado, los agentes se volvieron a encontrar con el joven de TikTok, pero ahora la situación se puso mucho más fea.

Foto: @RuAbogado

En un video filmado por una mujer que se encontró la escena, se ve que los policías tienen detenido y golpean a @RuAbogado. “¿Cómo te llamas?”, le preguntan. “Rubén Arenzana”, dice el joven activista. “Los policías me golpearon, me robó mi cartera y me robó mi celular”.

El caso se ha vuelto súper viral.

Y @RuAbogado ya comentó lo sucedido. La cosa está complicada. Rubén cuenta que se acercó a filmar lo que parecía un retén ilegal, pero se dio cuenta —de nuevo— que los policías de Naucalpan ya lo tenían ubicado. “Me dijeron que era hora de ponerme un alto”, aseguró el tiktoker que lo amenazaron.

Lo canijo, además de los golpes, es que contó que se lo llevaron al Ministerio Público y lo acusaron de lastimar a los policías.

“Cabe destacar que la lesión que tenía el policía era antigua, una fractura que tenía desde hace 15 días”, comentó @RuAbogado. “Yo sí me encontraba lesionado. Exceso de fuerza de los 3 elementos de tránsito municipal”. Acá está el video con la narración de lo que vivió:

Al final, @RuAbogado salió libre, sobre todo porque no cometió el delito que lo acusaban, pero su denuncia se escucha cada vez más.

La versión de la Policía de Naucalpan es que Ruben “N” fue detenido por lesionar a un oficial y resistirse al arresto. Las autoridades dicen que están investigando lo sucedido, pero como sus lesiones “tardan en sanar menos de 15 días” es posible que no lo determinen como abuso de fuerza.

Del otro lado, el activista de TikTok agradeció el trabajo de la Fiscalía del Estado de México por tratarlo de forma respetuosa, la denuncia contra los policías sigue avanzando. “Quiero agradecer a todos los que me apoyan”, dijo @RuAbogado.