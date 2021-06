Asegura “El Güero” Palma que ya pagó sus crímenes: “Hasta me salen debiendo”

Raro, pero hace unas semanas explotaron las redes sociales… ¿la noticia? La inminente libertad de Héctor El Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Y sí salió, sin embargo, de volada las autoridades lo volvieron a detener y, desde entonces, está bajo arraigo.

Lo anterior el Güero Palma lo ve medio manchado. Así como hace unos días lo expresó su abogado, el excapo dice que ya cumplió su deuda con la sociedad y hasta de sobra. ““Me salen debiendo, porque pagué de más”, aseguró Palma en entrevista para El Financiero.

Desde el centro federal de arraigos de la Fiscalía General de la República (FGR), El Güero Palma señaló al diario capitalino que no entiende la razón por la que sigue bajo detención. El exlíder del Cártel de Sinaloa acusa que se están violando sus derechos, toda vez que ya demostró su inocencia.

A inicios de mayo, se dio la liberación de Palma. Sin embargo, así como salió se le reaprehendió y casi de inmediato se ordenó su arraigo… el cual se estableció por 40 días, en lo que la FGR busca cómo asentarle nuevos cargos por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

“Le pido al señor presidente que le pida a sus asesores que le den cuenta real de la documentación de la que estamos hablando para que no se cometa una injusticia”, pidió el equipo legal del Güero Palma al ser entrevistado para Reforma.

Debido a la forma en que se está llevando su caso, el excapo considera que su detención es por razones políticas… que porque ya van a ser las elecciones. “Como hecho notorio en la mañanera el Presidente dijo que si me liberaba, qué dirían los ninis, entonces ¿las sentencias de los jueces están al arbitrio del qué dirán?”, se pregunta El Güero Palma.

Si sale, se dedicará a trabajar sus tierras…

Entre muchas cosas que platicó con El Financiero, Palma Salazar prevé que, una vez saliendo de prisión, se dedicará a trabajar las tierras que heredó de sus padres. ¿Y qué sembrará? Bueno, eso no lo detalló… peeeero, dijo no ver con malos ojos la legalización de la marihuana. No es que se vaya a dedicar a eso, simplemente le preguntaron y él contesto. “En mi opinión no es mala idea legalizarla, siempre y cuando haya una regulación adecuada”.

El Güero Palma dijo no haber visto nunca las narcoseries en las que se le retrata, además, aseguró que ya no piensa en vengarse, pese a que hubo varias pérdidas al interior de su familia. Para ver toda la entrevista con El Financiero, denle click acá mero.