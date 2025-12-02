Lo que necesitas saber: Todavía no se define al ganador, pero lo que es un hecho es que Honduras tendrá un presidente de derecha: los dos candidatos punteros tienen esa inclinación política... aunque uno de ellos, Asfura, ha sido ampliamente apoyado por Donald Trump.

Iba lento, pero avanzaba… hasta que ya no. Con 57% de los votos contabilizados y con un resultado que apuntaba a empate técnico entre los dos principales contendientes, en Honduras paró de repente la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)… aquel que informaba sobre el resultado de la elección presidencial celebrada el 30 de noviembre.

Elección en Honduras / Captura de pantalla

Consejo Nacional Electoral informó de paro del TREP y empate técnico

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, al momento en que se dejaron de actualizar los resultados preliminares de la elección presidencial de Honduras, los números indicaban que Nasry Asfura (el consentido de Donald Trump) tenía el 39.91% de los votos… a nada arriba de Salvador Nasralla, con 39.89%.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia”, informó la consejera electoral Ana Paula Hall, en mensaje en el que informó que la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ya finalizó… así que se pasará a la contabilización de los votos por otros métodos.

Nasry Asfura, candidato presidencial de Honduras / Foto: facebook/pnhonduras

Sistema paró por falla técnica: CNE

Entrevistada al respecto de la situación, la también integrante del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, aclaró para CNN que el sistema no paró o fue suspendido por decisión del órgano electoral o alguien más: simplemente paró por fallas técnicas de la empresa que les ofrece el servicio.

De acuerdo con López Osorio, se espera que el sistema que ofrece los resultados preliminares de la elección presidencial de Honduras se reanude en el transcurso de este 2 de diciembre… sin embargo, en caso de que no pase, hay otras opciones para conocer quién será el próximo presidente de Honduras.

Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras / Foto: @SalvaPresidente

“Nuestro sistema es físico, tenemos papeletas y tenemos actas. Nosotros no tenemos un sistema que centraliza todo en términos informáticos”, explicó Cossette López… así que, en caso de que no “reviva” el sistema, los resultados se conocerán a la antigüita. “Es posible, fisicamente, mediante la verificación de las actas”.

Órgano electoral de Honduras podría tomarse hasta 30 días en dar a conocer resultados

Aunque están viendo que el proceso para conocer el resultado de la elección presidencial es lento … los candidatos punteros no han perdido oportunidad de, en redes, insinuar que el sentido de los votos les favorece.

Material electoral, elección presidencial de Honduras / Captura de pantalla

“No nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas”, aclaró el Partido Liberal del candidato Salvador Nasralla, luego de críticas por un mensaje en el que aseguraron que la victoria ya era suya…

Por ley, el Consejo Electoral de Honduras puede tomarse hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados de la elección presidencial… ojalá sea menos, pero quién sabe.