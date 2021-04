Sopiguía electoral 2021: Un resumen de las elecciones en Nayarit

Cuando estamos en época electoral, normalmente, los ojos se ponen en los resultados federales… pero en este 2021 habrá muchos frentes interesantes. En medio de las elecciones más grandes de la historia —por el número de cargos en disputa—, las batallas en los estados van a ponerse intensas y hoy preparamos un resumen de lo que se espera en Nayarit.

Como uno de los 15 estados que cambia gubernatura y todas sus presidencias municipales, dará bastante de qué hablar.

Pero bueno, sin hacerle mucho al enredo, acá te contamos quiénes son los candidatos, cómo se acomodaron los partidos y todo lo que tienes que saber de las elecciones en Nayarit con miras a la hora chimengüenchona: el próximo domingo 6 de junio.

¿Quiénes son los candidatos a la gubernatura en las próximas elecciones de Nayarit?

El 6 de junio de este año se llevarán a cabo elecciones para elegir al nuevo gobernador o gobernadora de Nayarit y sustituir a quien actualmente ocupa este cargo desde 2017, Antonio Echeverría García. Así es, ese día los más de 890 mil ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de este estado que pueden votar, escogerán al nuevo mandatario nayarita.

Los candidatos a la gubernatura de Nayarit son los siguientes:

Miguel Ángel Navarro Quintero

Él se registró como candidato a gobernador en las próximas elecciones de Nayarit representando la coalición “Juntos haremos historia”, la cual está conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Nayarit (NAN).

Tiene 70 años y es médico cirujano por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con especialidad en ginecología y obstetricia en el Centro Médico 20 de noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante su carrera política perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 1976 al 2005, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 2005 al 2012, y actualmente es miembro de Morena desde 2014.

Me he preparado toda mi vida para este momento. Toda mi experiencia ha sido en defensa de Nayarit y de su gente. ¡Es momento de rescatar Nayarit!#JuntosPorNayarit pic.twitter.com/ZWwak5g71B — Miguel Ángel Navarro (@MiguelANavarroQ) April 19, 2021

También ha sido dos veces diputado federal y dos veces senador , así como candidato a gobernador de Nayarit en dos ocasiones anteriores, en 2005 y 2017. Cabe señalar que para este tercer intento, pidió licencia porque se desempeñaba como senador.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez

Ella es la candidata que representará la coalición “Va por Nayarit”, creada por el PAN, PRI y PRD. Tiene 37 años y es licenciada en Derecho por la Universidad de Nayarit, tiene una maestría en Administración y Gestión Electoral por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y una maestría en Parlamento y Democracia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca.

En su carrera política ha sido diputada federal y local, además de senadora por el PAN desde el 29 de agosto de 2018, por lo que también pidió licencia para convertirse en candidata a la gubernatura de Nayarit.

Antes era partidaria del PRI, de 2007 a 2012, cuando también se desempeñó como consejera política municipal, directora de asuntos jurídicos en Nayarit, consejera política estatal y consejera política nacional. Y fue presidenta municipal de Compostela en 2017 y 2018.

Ignacio Nacho Flores Medina

Él es candidato por parte de Movimiento Ciudadano, tiene 41 años y cursó hasta la educación media superior en el colegio Nueva España. También es empresario restaurantero, ganadero y actualmente presidente municipal de La Yesca, pero con licencia para participar en las elecciones de Nayarit.

De acuerdo con Milenio, cuando aceptado como candidato, Flores Medina señaló lo siguiente: “Nos toca seguir trabajando para seguir construyendo un estado maravilloso, queremos regresar la justicia a todos los nayaritas y que estén respaldados por un buen gobierno”.

Águeda Galicia Jiménez

Es la candidata por el partido Levántate por Nayarit, tiene 75 años y es líder sindical desde 1981, aunque también ha sido diputada estatal tres veces por parte del PRI; de 1984 a 1987, de 1993 a 1996, y de 2011 a 2014.

Ella estudió el nivel medio superior en la Escuela Prevocacional de Tepic y tiene estudios comerciales de secretaria ejecutiva en la Academia de Comercio “Pitman”.

También es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), y secretaria general de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Estados y Municipios de la República Mexicana (FSTSGEMUM).

De hecho, ha dirigido el SUTSEM de 1981 a 1990 y de 1996 hasta la actualidad, con una elección y siete reelecciones. Y ha dirigido la FSTSGEMUM de 1989 a 2001 y en 2005, con una elección y dos reelecciones.

Nayar Mayorquín Carrillo

Él es el candidato por parte del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), nació el 17 de octubre de 1973, tiene 47 años y es empresario restaurantero. Además es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.

Trabajó en el Ministerio Público del fuero común como asesor jurídico en el Congreso del estado y en la Subsecretaría General del gobierno local. También formó parte del PRD de 2003 a 2007, contendió por una diputación federal en 2009 y como gobernador en 2011. Después fue candidato a senador en 2012 y en 2013 fue coordinador de Morena en Nayarit, incluso dos años después, en 2015, se convirtió en presidente del consejo estatal de este partido.

Bricet Gabriela Taizan López

Es la candidata por el partido Fuerza por México. Sí, el pasado 26 de febrero fue presentada oficialmente como la representante de esta organización para la gubernatura de Nayarit, día en que también señaló que tenía origen indígena y agradeció el espacio de participación.

…mejoramiento urbano, ciudades y pueblos con servicios funcionales. Juntos por el bienestar de nuestro Estado y toda su gente. Porque ¡EL VERDADERO COMPROMISO ES CONTIGO! #BricetTaizan #Gobernadora #BienestaryTrabajo para #Nayarit#PíntateDeRosa — Bricet Taizan López (@BricetTaizan) April 19, 2021

“Soy Bricet Taizan, mi origen es indígena. Agradezco el honor, la oportunidad que me brindan de aspirar y encabezar este gran proyecto que promete ser todo un éxito, (…) le apostaremos a la defensa de la igualdad, paridad y equidad de género”, declaró de acuerdo a Milenio.

Víctor Manuel Chávez Vázquez

Es el candidato por el partido Visión y Valores en Acción Nayarit (Viva Nayarit). Él es médico homeópata, empresario y fundador de la asociación Mano Con Mano Avanzamos con la que da apoyos en servicios médicos.

Antes participó en las elecciones de 2017 como candidato independiente a la gubernatura de Nayarit, consiguiendo solamente seis mil 579 votos, más o menos el 1.42 % de los votos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral.

Natalia Rojas Iñiguez

Ella es candidata por el Partido Encuentro Solidario (PES). Es abogada y se ha desarrollado como defensora pública especializada en el sistema penal acusatorio y oral. Sí, estudió en la Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con 20 años de servicio público en el estado.

Después de su registro como candidata, Rojas Iñiguez indicó lo siguiente: “La elección de mi persona como candidata a la gubernatura del estado de Nayarit por Encuentro Solidario, es porque soy una ciudadana de a pie, que lucha y es responsable por su familia. Hoy me dispongo y me ocupo para hacer la parte que me corresponde en beneficio de mi estado”.

Finalmente, cabe señalar que además de elegirse gobernador en Nayarit, también en este estado se seleccionarán 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones plurinominales, 20 ayuntamientos, 20 sindicaturas y 197 regidurías.

*Con información de Milenio