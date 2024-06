Elecciones 2024: ¿Puede una persona naturalizada ser funcionario de casilla?

Lo que necesitas saber: La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización, y cualquier ciudadano o ciudadana mexicana puede participar en las elecciones 2024

Las elecciones 2024 empezaron con muchos problemas y un caso ocurrido en CDMX encendió una polémica muy singular este 2 de junio. Diferentes personas se quejaron de que, en su casilla, uno de los funcionarios “no era mexicano”, pero en realidad se trataba de un hombre naturalizado.

¿Eso se puede? ¿Una persona naturalizada puede ser voluntario en las elecciones? La respuesta es muy clara: Sí. Por acá venimos a hablar del tema y lo que se necesita para ser funcionario de casilla.

Elecciones 2024: Se quejan por naturalizado como funcionario de casilla en CDMX

Sucedió en la casilla 1325, ubicada entre Calzada Ticomán y Avenida Sierravista en la colonia Lidavista, alcaldía Gustavo A. Madero (la encontramos en el portal para ubicar tu casilla). Como vemos en el video que se compartió en redes sociales, una mujer pide a la gente que no se permita abrir la casilla porque alguien que a sus ojos no es mexicano, era funcionario de la misma.

“Esto no lo debe permitir el INE, no lo debe permitir. ¿Por qué no lo debe permitir? Porque este señor ha de tener unos meses aquí viviendo en México, o menos, y ya es presidente de casilla”, dice la señora.

Pero el funcionario se defiende. Aclara que vive en México desde 2011, lleva dos años naturalizado y que hasta un doctorado tiene. “Yo estoy cumpliendo con un deber ciudadano, a este país me debo porque me ha dado muchísimo”.

¿Cuáles son los requisitos para ser funcionario de casilla en las elecciones 2024?

Prácticamente cualquier ciudadano o ciudadana puede ser funcionario de casilla en las elecciones como las de este 2024. El INE explica que en el momento en que tramitas y obtienes tu credencial para votar, no solo adquieres derechos, también ciertas obligaciones.

“Al tramitar tu credencial para votar quedaste inscrito en la Lista Nominal de Electores, y todos los que están en esta lista participan en un sorteo que realiza el Instituto Nacional Electoral para seleccionar a los ciudadanos que serán los funcionarios de casilla“, indican.

Claro, hay algunos puntos a tomar en cuenta. También es necesario no ser servidor público con un cargo vigente o representante de algún partido. Básico.

¿Entonces se puede ser funcionario de casilla siendo naturalizado?

Como decíamos antes, la respuesta es sí. La Constitución establece claramente que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización.

Y son mexicanos por naturalización, entre otros casos, aquellas personas que hayan vivido en el país cinco años consecutivos, tengan un modo honesto de vivir, y obtengan carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esa carta de naturalización es un documento que acredita la ciudadanía mexicana, según explica la propia SRE, y con la ciudadana mexicana es posible tramitar la credencial para votar.

En conclusión: Una persona naturalizada es mexicana ante la ley, tiene derecho a tramitar su INE, y con dicha credencial para votar está facultado o facultada para ser funcionario de casilla.

