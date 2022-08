Las autoridades podrán decir que se apoya a las mujeres víctimas de agresiones, pero lo que pasa con Elena Ríos demuestra lo contrario.

Por medio de su cuenta Twitter, la saxofonista Elena Ríos denunció que se le han retirado los tratamientos a los que tiene derecho. De acuerdo con la artista, esto le fue comunicado ayer por abogados del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Foto: Facebook/malditavecindad

En su mensaje en redes, Elena Ríos no señala cuál fue la justificación que se le dio para retirarle sus tratamientos quirúrgicos y dermatológicos, sin embargo, ella sospecha que se trata de un “estate quieta” de parte de las autoridades. “Por pedir que detenga a mi agresor, visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles”.

La saxofonista lleva mucho tiempo acusando que las autoridades poco han hecho para lograr la detención de Juan Vera, señalado como principal responsable de la agresión con ácido. También siempre ha sido una fuerte denunciante de agresiones contra mujeres. Lo que podría decirse que es “nuevo” es su denuncia del plagio de textiles… sobre todo el ejecutado por la esposa del gobernador de Oaxaca, Ivette Murat.

“¿Que está pasando en Oaxaca? Resulta que la “primera dama” de Oaxaca – Ivette Morán presentó la colección de su marca de ropa tradicional (Moravy) en la Mercedes Fashion Week, en donde sus diseños son plagiados de artesanas indígenas”, señala un tuit replicado por la saxofonista.

Foto: @MerGarza

El pasado 20 de agosto, Elena Ríos reprochó a las legisladoras de México la falta de pronunciamientos en contra del plagio de textiles de Ivette Murat. “Ah pero el #DiaInternacionalDeLosPueblosIndigenas andaban posando con nuestrxs paisanxs”, criticó en su mensaje coronado con un “Traidoras”… dirigiéndose en especial a la senadora de Oaxaca por Morena, Susana Harp.

“Más allá de una Ley con innumerables vacíos, por responsabilidad social y como ‘aliada’ no mostró ningún gesto de empatía ni solidaridad. Su silencio con las comunidades creadoras de textiles dice una sola cosa: C O M P L I C I D A D”, señala otro mensaje, éste dirigido directamente a Harp, quien hasta publicó un video para explicar cuando sí y cuando no existe plagio.

Foto: Cuartoscuro

En lo que toca a la denuncia de feminicidios en Oaxaca, Elena Ríos también ha sido un dolor de cabeza para las autoridades. Recientemente, durante la celebración de la Guelaguetza, la saxofonista se hizo presente portando una manta con la leyenda “Oaxaca Feminicida”. Claro que las autoridades no aprobaron la protesta y la echaron del recinto… mientras que el extitular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, (acusado de narcotráfico, por cierto) era ovacionado.