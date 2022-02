Elon Musk proveerá internet a Ucrania con Starlink en medio de los ataques de Rusia

Uno de los eventos más importantes que ocurre en el mundo en este momento, es obviamente el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, y sí, era difícil que una persona tan influyente como Elon Musk no se viera involucrada de alguna forma.

El multimillonario fundador de SpaceX anunció en sus redes sociales que Starlink, su famoso servicio de internet satelital, proveerá de internet a Ucrania en medio de la ofensiva rusa. Dijo que el servicio ya se activó y que más terminales van en camino.

Y es que Elon Musk respondió con dicho anuncio a un reclamo/petición del ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov. El mencionado funcionario se dirigió directamente al millonario en un tuit donde puso sobre la mesa que mientras él anda pensando en el espacio, en la Tierra se vive un conflicto militar considerable.

“Elon Musk; mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras tus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Te pedimos que proporciones a Ucrania estaciones Starlink“, escribió, además de perdirle que intentara que los rusos sensatos se opongan a su gobierno.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022