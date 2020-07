Además de ser muy exitoso, últimamente Elon Musk se está destacando como un personaje polémico, especialmente en redes sociales donde suele hacer comentarios que sacan de onda a más de uno. La última del hombre detrás de Tesla y SpaceX fue un tweet muy controversial donde parece avalar los golpes de Estado, que muchos acusan vienen nada menos que de Estados Unidos.

Todo comenzó con un mensaje en Twitter donde Elon Musk indica que un nuevo paquete de estímulos fiscales no sería lo mejor para la gente, en referencia a las diferentes medidas económicas que Estados Unidos pretende llevar a cabo ante la crisis que comienza a vislumbrarse por culpa del coronavirus.

Another government stimulus package is not in the best interests of the people imo

Las respuestas a su mensaje no se hicieron esperar y una de ellas se trató sobre lo sucedido en Bolivia el año pasado, cuando Evo Morales dejó la presidencia de ese país y tanto él como su partido y seguidores acusaron un golpe de Estado por un tema relacionado a la explotación de litio, una materia prima muy necesaria en las empresas de Elon Musk.

“¿Sabes que no fue lo mejor para los intereses de la gente? Que el Gobierno de EEUU organizara un golpe contra Evo Morales en Bolivia para que pudieras obtener el litio allí”, le respondieron a Musk.

You know what wasnt in the best interest of people? the U.S. government organizing a coup against Evo Morales in Bolivia so you could obtain the lithium there.

— Armani (@historyofarmani) July 24, 2020