¡Abusados! Embajada de la India en México desmiente rebrote de virus Nipah

Hace un par de días circulaba información acerca del rebrote de otro virus —supuestamente más letal que el COVID-19— en la India. Se trataba del virus Nipah. Sin embargo, cuando esta noticia se hizo viral, la Embajada de la India en México tuvo que salir al paso y aclarar que todo este rollo es falso.

Con un mensaje en Twitter, la Embajada de la India en México respondió a una publicación que advertía sobre el supuesto rebrote del virus Nipah en este país asiático:

“¡Amable atención! “NO” hay alertas emitidas por la OMS con respecto al virus Nipah y esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico. Favor de verificar la información”.

El supuesto rebrote del virus Nipah en tiempos de la pandemia de coronavirus obedece a información retomada a partir de una alerta que emitió la OMS… en 2018.

En aquella época el virus Nipah provocaba estragos en la India —de manera más específica en la zona de Kerela. Luego, este dato se replicó y terminó adecuándose al contexto que vivimos en este 2020.

With no new case of Nipah in over a week, #Kerala, #India, has lifted ‘high alert’ in affected districts. @WHO supports further preparedness and research on #Nipahvirus https://t.co/thotFjavlb https://t.co/YpQKpgVRkV

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) June 13, 2018