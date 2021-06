Adiós a la influencer: Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos

Previo a la audiencia circuló información —del New York Times— que aseguraba que Emma Coronel Aispuro se iba a declarar culpable ante la justicia de Estados Unidos. Y dicho y hecho, este 10 de junio la oriunda de Santa Clara, California, aceptó su responsabilidad en los cargos de lavado de dinero, narcotráfico y representar al Chapo en actividades ilícitas.

Con esto, Coronel Aispuro de plano renunció a su derecho a un juicio, ante un jurado y todo el rollo, y de alguna manera reconoció que su defensa está negociando con la Fiscalía estadunidense —de hecho, esa fue la causa por la que aceptó ser culpable.

Judge: “To summarize, if you plead guilty in this case and I accept your guilty plea, you will give up all those rights I just explained to you, because there will not be any trial and there will probably be no appeal… do you understand that?”

La audiencia de Coronel fue en Washington D.C, ante el juez Rudolph Contreras, del Tribunal del Distrito de Columbia —quien hace poco dio a conocer de manera oficial los cargos en contra de la mexicana.

Ahí, esta mañana, Emma Coronel aceptó su responsabilidad en cada uno de los cargos en su contra —va de nuevo: narcotráfico, lavado de dinero y la participación en movimientos, transacciones y el manejo de los negocios con un narco extranjero, o sea, el Chapo.

Y ya, el juez Contreras aceptó su declaración y ahora Coronel tendrá que esperar una sentencia —que sería más o menos en septiembre, después de que se presenten las pruebas de los fiscales y la defensa de Emma.

¿Cuál es el panorama para la sinaloense? Por lo pronto, el juez explicó que la sentencia máxima por narcotráfico es de cadena perpetua, para el delito de lavado de dinero la pena puede llegar hasta 20 años de prisión y para el tercer delito —participar y representar al Chapo en transacciones y negocios— podrían ser 10 años, además de multas de 10 millones de dólares.

Ahora bien, el juez también dijo que escuchará la recomendación de la Fiscalía para decidir la sentencia de Coronel —aunque lo mínimo que le podrían echar son 10 años y, eventualmente, se podría tramitar su salida de prisión.

Coronel says she understands everything the judge explained, she has not been coerced or forced into signing the plea agreement.

“Everything is clear,” she says.

Now formally entering her guilty plea.

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) June 10, 2021