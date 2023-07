Si no has estado al tanto de las noticias internacionales los últimos días, tal vez no te hayas enterado de lo que sucede en Francia. El país es sede de intensas protestas, protestas que Emmanuel Macron atribuye a las redes sociales y a los videojuegos. ¡¡¿Quéeeee?!!

Así mero… Emmanuel Macron, presidente de Francia, le echó la culpa a las redes sociales y a los videojuegos por el entorno que se vive en el país. Mencionó que los jóvenes que participan en las protestas “se han intoxicado” con las diferentes plataformas.

Macron culpa a redes sociales y videojuegos por las protestas en Francia / Foto: Getty

Las intensas protestas que se viven en Francia

De nuevo, si no te has enterado de lo que ocurre, recapitulemos de volada. El asesinato de un joven de 17 años llamado Naël, a manos de un policía de Nanterre (una localidad al oeste de París), desató una enorme indignación en Francia.

Macron culpa a redes sociales y videojuegos por las protestas en Francia / Foto: Getty

Desde el pasado martes, 27 de junio, miles de personas salieron a las calles para protestar. El argumento de la policía fue que el adolescente intentó darse a la fuga de un control policial de tránsito y por eso le dispararon. Lo habían detenido por circular en un auto sin permiso de conducir.

La versión de la policía ha sido puesta en duda, razón por la cual las protestas han ido en aumento, así como la intensidad de las mismas. Las autoridades de Francia han detenido ya a miles de jóvenes por protestar y Emmanuel Macron no ha dejado de señalarlos de forma negativa por salir a las calles.

Así se viven las protestas en Francia / Foto: @egxptien

Emmanuel Macron culpa a redes sociales y videojuegos por las protestas en Francia

Como decíamos, el presidente de Francia se fue contra las redes sociales y los videojuegos. Tras una reunión este 30 de junio, Emmanuel Macron habló sobre “el papel” de las plataformas para influenciar a los jóvenes a actuar de forma violenta.

“Snapchat, TikTok y varios otros, sirven como lugares donde se organizan reuniones violentas, pero también hay una forma de mimetismo de la violencia que, para algunos jóvenes, los lleva a perder el contacto con la realidad”, dijo en una conferencia difundida por la agencia AFP.

Macron culpa a redes sociales y videojuegos por las protestas en Francia / Foto: Getty

“A veces tenemos la sensación de que algunos de ellos viven en la calle y que los videojuegos los han intoxicado“, comentó, antes de apelar a la responsabilidad de las diferentes plataformas para eliminar el “contenido sensible”. De hecho, anunció que su gobierno trabajará en un procedimiento para la eliminación de ese tipo de contenido (sin especificar exactamente a qué se refiere).

Además de lo anterior, Emmanuel Macron indicó que la mayoría de quienes protestan en Francia son “de jóvenes a muy jóvenes”, así que pidió a los padres y madres de familia mantenerlos en casa.

“Llamo al sentido de la responsabilidad de las madres y padres de familia. A la República no le corresponde ocupar su lugar”. Emmanuel Macron

Macron culpa a redes sociales y videojuegos por las protestas en Francia / Foto: Getty

Y nosotros pensando que algunas cosas que dice ya sabes quién están medio fuera de lugar.